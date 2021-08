Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα απαιτήσει από τους συμμετέχοντες να εμβολιαστούν κατά της COVID-19, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Αστέρες, στελέχη του Χόλιγουντ, δημοσιογράφοι ή άλλοι καλεσμένοι που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ COVID-19 που θα διενεργείται δύο ημέρες πριν από την είσοδό τους σε οποιοδήποτε χώρο του Φεστιβάλ στην πόλη του Καναδά. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί εντολή να φορούν μάσκα.

«Το προσωπικό του Φεστιβάλ, οι θεατές και οι επισκέπτες που εισέρχονται σε χώρους του #TIFF21 από τις 9 έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δείξουν είτε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19 ή βεβαίωση ότι έχουν βρεθεί αρνητικοί στην COVID-19, 48 ώρες πριν από την είσοδό τους σε οποιονδήποτε χώρο του TIFF» αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών στο Twitter.

