Μπορεί η πολιτική, θεωρητικά, να μην έχει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όπως καταδεικνύει και η ιστορία της Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, ωστόσο, είναι παρούσα, παντού και πάντα.

Η Λευκορωσίδα σπρίντερ κατήγγειλε ότι ενώ δεν είχαν ακόμη τελειώσει τις αθλητικές της υποχρεώσεις, μέλη της εθνικής αποστολής της χώρας της επιχείρησαν να την αναγκάσουν δια της βίας να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα.

Ως αιτία, ανέφερε τα επικριτικά σχόλια που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους προπονητές της εθνικής ομάδας και την «αμέλεια» απέναντι στους αθλητές.

Η 24χρονη αθλήτρια ζήτησε την παρέμβαση της ΔΟΕ και κατέφυγε στην πρεσβεία της Πολωνίας στο Τόκιο, ζητώντας πολιτικό άσυλο. Η Βαρσοβία της έδωσε άμεσα ανθρωπιστική βίζα.

Η ίδια τόνισε στο BBC ότι η αντίδρασή της δεν αποτελεί πολιτική διαμαρτυρία κατά της ηγεσίας του Μινσκ.

Σε έτερη συνέντευξη, στο πρακτορείο AP, ανέφερε ότι δεν ήθελε να επιτρέψει στη Λευκορωσία, γιατί της «κατέστη σαφές» ότι θα τιμωρούταν για τη στάση της.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεσή της αναμένεται να επιτείνει την κρίση στις ήδη διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Λευκορωσίας.

Η περίπτωσή της, εν τω μεταξύ, δεν ήταν καν η μοναδική στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Είχε προηγηθεί η εξαφάνιση του 20χρονου Τζούλιους Σεκιτολέκο, μέλους της ομάδας άρσης βαρών της Ουγκάντας -αν και, όπως ανέφερε αργότερα, δεν γνώριζε πριν από την άφιξή του στο Τόκιο ότι δεν είχε καν προκριθεί.

Στα μέσα Ιουλίου, κι ενώ έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του, εγκατέλειψε το ξενοδοχείο όπου διέμενε η εθνική αποστολή, στην Οσάκα, αφήνονας πίσω μόνο ένα σημείωμα.

Έγραφε ότι δεν σκόπευε να γυρίσει στην Ουγκάντα.

Παρακαλούσε τους συναθλητές του να στείλουν τα πράγματά του στην έγκυο γυναίκα του.

Ο ίδιος, ανέφερε, θα αναζητούσε δουλειά στην Ιαπωνία, όπου ήθελε να ζήσει.

Τελικά ο νεαρός εντοπίστηκε από την ιαπωνική αστυνομία έπειτα από τέσσερις ημέρες και απελάθηκε.

Στην Ουγκάντα, τον περίμενε μία νέα περιπέτεια, που ήρθε να καταδείξει εν μέρει τους λόγους της απόπειρας φυγής του.

Τέθηκε υπό κράτηση για έξι ολόκληρες ημέρες (ενώ το όριο είναι 48 ώρες).

Οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, καθώς σε βάρος του ίδιου και ενός κυβερνητικού αξιωματούχου έχει αρχίσει έρευνα για τυχόν συγκαλυμμένη επιχείρηση φυγάδευσής τους στην Ιαπωνία.

Ο ίδιος κυκλοφορεί πλέον διαρκώς με τα μετάλλιά του δημοσίως, ως υπενθύμιση στις αρχές των θυσιών που έχει κάνει για τη χώρα.

Στο μεσοδιάστημα, λόγω της δραματικής οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του, πολλοί συμπατριώτες του έχουν σπεύσει να τον στηρίξουν, ψυχικά και υλικά.

Julius Ssekitoleko is being held illegally by @PoliceUg for 6 days now. He has not been taken to court as police is still looking for a clear charge against him.

Ssekitoleko doesn’t need incarceration, he needs advice and help. #StandWithSsekitoleko pic.twitter.com/jitZ5b3MOt

— Walter Mwesigye (@MwesigyeWalter) July 28, 2021