Η Λευκορωσίδα σπρίντερ, Κριστσίνα Τσιμανούσκαγια, κάλεσε την Κυριακή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να εμπλακεί στην υπόθεσή της, καθώς η αθλήτρια ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε από την εθνική ομάδα και οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο του Τόκιο παρά τη θέλησή της, λόγω της κριτικής της στους εθνικούς προπονητές.

«Ζητώ βοήθεια από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή» δήλωσε ο Τσιμανούσκαγια σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του Λευκορωσικού Ιδρύματος Αθλητικής Αλληλεγγύης, μιας ομάδας που υποστηρίζει αθλητές φυλακισμένους ή παραγκωνισμένους για τις πολιτικές απόψεις του όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Υπάρχει πίεση εναντίον μου. Προσπαθούν να με βγάλουν από τη χώρα χωρίς την άδειά μου. Ζητώ από τη ΔΟΕ να εμπλακεί» συμπλήρωσε.

❗️Tsimanouskaya recorded an appeal to the IOC: «I am asking the International Olympic Committee for help, I have been pressured and they are trying to take me out of the country without my consent, so I am asking the IOC to intervene.» pic.twitter.com/rKdzYeKM0W

