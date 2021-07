Live in Style

Η Farida Khelfa δημιουργεί μια ταινία-ύμνο στις γυναίκες της Μέσης Ανατολής

Το διάσημο μοντέλο Farida Khelfa υπογράφει την ταινία «From the Other Side of the Veil» και παρουσιάζει με μια ανανεωτική ματιά τις γυναίκες του αραβικού κόσμου