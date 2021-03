Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, μετά την ισοπαλία (1-1) απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και οι ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον να μάθουν τον αντίπαλο τους, μια… στροφή πριν από τον τελικό της διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά με ένα γκολ που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία.

Ένα γκολ του Αντρέα Μπουχαλάκη το οποίο θα είναι θέμα συζήτησης για πολλά χρόνια, καθώς ο διεθνής μέσος των πρωταθλητών είχε μια μυθική έμπνευση η οποία χάρισε στον Ολυμπιακό την πρόκριση.

Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε ο «Μπούχα» στην φάση του γκολ με το οποίο ισοφάρισαν οι πειραιώτες, φανερώνει πρώτα απ’ όλα ότι η ψυχραιμία και η «καθαρή» σκέψη μπορεί να κάνει την διαφορά ακόμα κι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα.

Γιατί η αλήθεια είναι πως τα πράγματα ήταν δύσκολα για την ομάδα του λιμανιού, τρία λεπτά πριν από το φινάλε του ματς.

Και ήταν δύσκολα γιατί ο Άρης είχε σκορ πρόκρισης, αλλά ο Μπουχαλάκης έκανε την διαφορά.

Είναι άραγε το γκολ της χρονιάς αυτό σε πρωτάθλημα και Κύπελλο; Πιθανότατα ναι.

Γιατί μιλάμε για ένα γκολ που αποτελεί έμπνευση του σκόρερ και δεν είναι τυχαίο πως η συγκεκριμένη κίνηση του Μπουχαλάκη, έπαιζε σε δεκάδες ευρωπαϊκά σάιτ αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια ήταν αποθεωτικά για την σκέψη του «Μπούχα» και την…παγίδα που έστησε στον τερματοφύλακα του Άρη, χαρίζοντας την πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Ειδικά στην Αγγλία, τα σχόλια ήταν αποθεωτικά για το γκολ που πέτυχε ο διεθνής άσος της ομάδας του Πειραιά και αυτό έχει φυσικά να κάνει και από την θητεία του Μπουχαλάκη στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Ευρώπη αποθεώνει τον μεσοαμυντικό των πειραιωτών και δεν χωρά αμφιβολία πως τέτοιες εμπνεύσεις, τέτοια γκολ, είναι αυτά που δίνουν κι ένα διαφορετικό χρώμα στο ποδόσφαιρο.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε την πρόκριση αν ο Μπουχαλάκης δεν είχε κάνει το απρόβλεπτο.

Αν δεν είχε «κρυφτεί» στο δεξί δοκάρι του Κουέστα σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει το… απίθανο.

Και το απίθανο έγινε, με τον Ολυμπιακό να κατακτά την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και τον διεθνή μέσο της ομάδας του Πειραιά να γίνεται θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη και όχι άδικα.

Όλοι αποθεώνουν τον Μπουχαλάκη και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πρόκειται για μια επική στιγμή στην καριέρα του διεθνούς άσου.

Και ο μεσοαμυντικός του Ολυμπιακού έδειξε με το συγκεκριμένο γκολ ότι στις τέσσερις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, μπορούν να εφαρμοστούν οι πιο «τρελές» ιδέες. Φαντασία να υπάρχει και επιμονή. Και ο Μπουχαλάκης τα έχει και τα δύο. Και ο Ολυμπιακός επίσης.

Δείτε εδώ κάποια από τα σχετικά σχόλια

Andreas Bouchalakis just scored this clever last-minute winner to send Olympiacos to the Greek Cup semi-final.

A routine for #AFC and Bernd Leno to be wary of next week. pic.twitter.com/W3Wz7Yeio1

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) March 4, 2021