Ο Eduardo Sampaio έγραψε μία έρευνα για τις «μπουνιές» των χταποδιών στο « Ecological Society of America», καταγράφοντας την συμπεριφορά και τις κινήσεις χταποδιών από το 2018 έως και το 2019 στα νερά της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Είθισται μια τέτοια συμπεριφορά να είναι αρκετά κοντά στην ανθρώπινη.

Συχνά τα ψάρια που τη δέχονται τη «γροθιά του χταποδιού» δε συμπεριφέρθηκαν σωστά, ή πήραν το θήραμά του.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τόσο τα ψάρια, όσο και τα χταπόδια, έχουν την τάση να πηγαίνουν αρκετά συχνά για «κυνήγι».

Ο Eduardo Sampaio πόσταρε στο Twitter και ένα video που επιβεβαιώνει την έρευνά του, το οποίο για ευνόητους λόγους βεβαίως, έγινε viral.

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!

Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small 🧵)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

