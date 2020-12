Άνω-κάτω έχει γίνει η Βρετανία μετά τον διεθνή αποκλεισμό λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού. Πιο πολύ «πόνεσε» το κλείσιμο των συνόρων με τη Γαλλία, από όπου περνάνε όλα τα φορτηγά που φέρνουν αγαθά από την Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και το πέρασμα Ντόβερ – Καλαί άνοιξε σήμερα τα ξημερώματα, προκαλώντας ανακούφιση στους χιλιάδες αποκλεισμένους οδηγούς στα σύνορα, οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν τις επόμενες μέρες.

Από τη μεριά τους, οι Βρετανοί πολίτες καταβλήθηκαν για άλλη μια φορά από πανικό, αδειάζοντας τα ράφια στα σούπερ μάρκετ από την αρχή της εβδομάδας και σχηματίζοντας «ουρές» έξω από αυτά.

The UK said shoppers shouldn’t worry about food running short due to virus-related bans on freight coming into the country, but supermarket chains remain concerned about the prospect of empty shelves https://t.co/H0M7kRjGF6 pic.twitter.com/DHeHiezpUs

— Reuters (@Reuters) December 22, 2020