Η έκφραση «Essex girl» μόλις αφαιρέθηκε από λεξικό των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων της Οξφόρδης έπειτα από σχετική εκστρατεία που οργάνωσε ομάδα γυναικών από το Έσεξ, επισημαίνοντας την προσβλητική και σεξιστική χροιά της.

Ο ορισμός του «Essex girl» ήταν μέχρι προσφάτως, σύμφωνα με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Οξφόρδης «μια έκφραση που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο αστείων για να περιγράψει ένα είδος νεαρής γυναίκας που δεν είναι ιδιαίτερα ευφυής, ντύνεται κακόγουστα, μιλάει άσχημα και φωναχτά και είναι πολύ πρόθυμη για σεξ».

Παρόλα αυτά το Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford English Dictionary) θα συνεχίσει να περιλαμβάνει την έκφραση γιατί, σύμφωνα με τους εκδότες του, είναι ένα «ιστορικό λεξικό» και συνεπώς δεν αφαιρεί ποτέ τίποτα.

Το Λεξικό της Οξφόρδης ορίζει ως «Essex girl» «το είδος νεαρής γυναίκας που υποτίθεται πως ζει στο Έσεξ και τη γύρω περιοχή και χαρακτηρίζεται ανόητη, υλιστική και αμφιβόλου ηθικής».

Η συγγραφέας Syd Moore που έκανε την αρχή για την εκστρατεία είπε στους Times: «Γυναίκες μέχρι και το Κονγκό είχαν ακούσει τον όρο Essex girl. Σκέφτηκα πως είχε έρθει η ώρα να τελειώνουμε με αυτόν μια και καλή».

Μετά την ανακοίνωση των νέων για την αφαίρεση της έκφρασης απ’ το λεξικό η ίδια έγραψε στο Twitter: «Κυρίες και κύριοι-ορίστε τα νέα. Απόδειξη πως αν το πάρεις απόφαση ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ».

Ladies and gentlemen- here is the news.

Proof that, if you put your mind to it, you CAN CHANGE THINGS.

Big up to all my fellow frontiers and campaigners @EssexGirlLibFnt @Snapthestiletto @Ciaraphipps Today is a day to celebrate 🎉 pic.twitter.com/490IecgvLZ

— Syd Moore (@SydMoore1) December 5, 2020