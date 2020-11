Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει περιστατικό με πυροβολισμούς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Wauwatosa στο Ουισκόνσιν.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις 3 τοπική ώρα, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία ένοπλου άνδρα στο εμπορικό κέντρο Mayfair Μall, το οποίο βρίσκεται 7 μίλια δυτικά του Μιλγούοκι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί πυρά.

There are easily more than a dozen squads here, police outside of Macy’s entrance with long guns @CBS58 pic.twitter.com/9xWUpNgPi7

Μάρτυρες δήλωσαν στο WISN-TV ότι άκουσαν να πέφτουν 8-12 πυροβολισμοί στο Μέιφερ Μολ.

«Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη ανακοινώσεις μέχρι να ξέρουμε περισσότερα», δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει το εμπορικό κέντρο, Λίντσεϊ Καν.

Όπως αναφέρει το CBS 58, τουλάχιστον τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν από το σημείο της επίθεσης.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

— Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020