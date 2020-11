Συναγερμός έχει σημάνει στη Γεωργία, όπου ένας ένοπλος φέρεται να έχει ομήρους σε γραφείο οργανισμού μικροχρηματοδότησης στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τμπιλίσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας επιβεβαίωσε πως στην πρωτεύουσα, Τιφλίδα βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση λόγω κατάστασης ομηρίας σε εταιρεία μικροχρηματοδότησης.

What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4

Νωρίτερα, τα γεωργιανά δίκτυα είχαν μεταδώσει πως ένοπλος εισέβαλε στα γραφεία της επιχείρησης και συνέλαβε δέκα ανθρώπους ως ομήρους. Την ίδια ώρα, ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο Rustavi 2 πως δεν ήταν ένας, αλλά πέντε άνθρωποι οπλισμένοι με χειροβομβίδες που εισέβαλαν στο κτήριο.

Σύμφωνα με το Rustavi 2 TV, οι δρόμοι γύρω από το κτήριο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ομηρία, έχουν αποκλειστεί.

Georgia: Unidentified men allegedly broke into the building of a microfinance organization in Tbilisi with weapons and took at least 10 people hostage, local media reported. It is said the building was cordoned off, a special operation could be underway. pic.twitter.com/RyVRdRVKEP https://t.co/fUknQ5oLuv

