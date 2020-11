O Θανάσης Ευθυμιάδης από την στιγμή που αποφάσισε να μπει στον κόσμο των social media, ήταν ξεκάθαρο πως θα το κάνει με τον δικό του τρόπο.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν την αντίθεσή του με τα social media, από τα οποία απείχε για χρόνια, ωστόσο πρόσφατα άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ανοίξει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό στο Instagram.

Έτσι μετά από αναρτήσεις στις οποίες προσφέρει δωρεάν μαθήματα διαλογισμού, ή τον σωστό τρόπο για να καθαρίσει κάποιος την μύτη του ήρθε η ώρα για να μας δείξει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να… ξαλαφρώσει κανείς εν μέσω καραντίνας.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του λοιπόν στο Instagram με αναλυτικό, κατατοπιστικό και γλαφυρό τρόπο, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, αποφάσισε στην αγχωτική αυτή περίοδο της καραντίνας, να κάνει ένα πιο προσωπικό δώρο από τα βάθη… της ψυχής του στους followers του, δίνοντας συμβουλές σωστής και αποτελεσματικής αφόδευσης.

Διαβάζουμε λοιπόν στην λεζάντα της φωτογραφίας:

«Lock down-Soul up

Με όλα αυτά που ζούμε, εγώ θα μιλήσω για χ;Eσιμο 💩💩, Ναι!!

Αυτή την στάση(στην φώτο επάνω) παίρνω όταν πηγαίνω τουαλέτα ( Number 2 😁)

Από τότε που βγήκε απ’την «πολιτισμένη» μας ζωή η φυσιολογική στάση αφόδευσης (βαθύ κάθισμα) , μπήκε η Δυσκοιλιοτητα!!!!

Με την σύγχρονη καθιστή τουαλέτα, δεν γίνεται εύκολη και πλήρης κένωση.

Το έντερο βρίσκεται στη σωστή θέση μόνο όταν είμαστε στο βαθύ κάθισμα (όπως στις παλιές τούρκικες τουαλέτες, που μαθαίνω ότι ξανάγινοντε μόδα στην Ευρώπη).

Σε συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης, με κακή διατροφή και ψυχολογία, η δυσκοιλιοτητα, μπορεί να γίνει ο δικτάτορας της ζωής μας.

Δεν γίνεται ενώ τρώμε κάθε μέρα, να μην πηγαίνουμε καθημερινά και στην τουαλέτα!

Η σύγχρονη ιατρική παραδέχεται ότι η καλή υγεία και η καλή διάθεση ξεκίνουν από την καλή λειτουργία του έντερου.

Στο τέλος, δεν χρησιμοποιώ χαρτί τουαλέτας (χημικά λευκασμενος πολτός), αλλά ξεπλένομαι με νεράκι και σκουπίζομαι με πετσέτα.

May there be peace

May everybody poop effortlessly

PS: Για όσους είναι αδύνατον να κάτσουν στο βαθύ κάθισμα, μπορούν να δοκιμάσουν, ενώ κάθονται στη καθιστή τουαλέτα, να έχουν τα πέλματα τους πάνω σε ένα υπερυψομένο μικρό σκαμνάκι(poop stool) ή στ;Iβα από περιοδικά»

Και για όσους είναι πιο οπτικοί τύποι, ιδού :

View this post on Instagram A post shared by Θανάσης Ευθυμιαδης (@thanasisefthymiadis)