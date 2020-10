View this post on Instagram

Εσείς πού θέλετε να δοκιμάσετε αλλά δεν ξέρετε πως, με πολύ ευγενικό τρόπο μου ζητάτε να σας πω από πού και πώς να αρχίσετε. Λοιπόν αύριο, που θα είναι Κυριακή, μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας αυτό το δώρο. Ζητήστε το και από την παρέα σας ή από την οικογένειά σας και πείτε: Θέλω 15 λεπτά για μένα. Είναι σημαντικό. Με άδειο στομάχι, φορέστε άνετα ρούχα, βρείτε ένα ήσυχο μέρος. Αν είναι στη φύση, καλώς. Αν είναι στο δωμάτιό σας πάλι καλώς (ανοίξτε λίγο το παράθυρο). Βάλτε alarm 11 λεπτά στο τηλέφωνό σας και κλείστε το. Την πρώτη φορά που το δοκίμασα τα 11 λεπτά μου φάνηκαν μία ώρα, για αυτό μην το κρίνετε από την πρώτη φορά. Κάντε το για μία εβδομάδα και μετά Αποφασίστε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ο διαλογισμός είναι κάτι αποκλειστικά βιωματικό.