Μεγάλη συγκέντρωση κατά του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες των κρίσιμων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές κρατούν αφίσες και φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Τραμπ. Επίσης, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, έκλεισαν έναν δρόμο κοντά στο φράχτη του Λευκού Οίκου για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία καλεί τους διαδηλωτές να φύγουν από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται να πείθονται…

Anti-Trump demonstrations, spontaneous concerts and lots and lots of journalists: Welcome to Black Lives Matter Plaza, near the White House, just hours before the first results of the US presidential election #Election2020 #ElectionNight https://t.co/JxiaM4GIfA

