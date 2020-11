Αλλεπάλληλες γκάφες έκανε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε υποστηρικτές του στη Φιλαδέλφεια, καθώς μπέρδεψε τις εγγονές του και αντί για αυτές παρουσίασε τον γιο του, τον Μπο… ο οποίος έχει πεθάνει από το 2015.

«Ιδού ο γιος μου, Μπο Μπάιντεν, τον οποίο πολλοί από εσάς βοηθήσατε να εκλεγεί στη Γερουσία του Ντέλαγουερ. Ιδού η εγγονή μου, η Νάταλι», είπε, αγκαλιάζοντας από τους ώμους μια άλλη εγγονή του, τη Φίνεγκαν.

BREAKING: Joe Biden confused his daughter with his diseased son “Beau Biden” pic.twitter.com/d3mf0BBABm

— Freelance News (@3lancenews) November 3, 2020