Να μην προχωρήσει σε προβλέψεις, επέλεξε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα, Τζο Μπάιντεν, σε δηλώσεις του από το Ντέλαγουεαρ, λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης στις ΗΠΑ.

«Θα δούμε. Αν υπάρχει κάτι για να μιλήσω απόψε, θα μιλήσω – αν όχι, θα περιμένω μέχρι να μετρηθούν οι ψήφοι» επεσήμανε αρχικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φιλαδέλφεια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «υπάρχουν τόσα πολλά που παίζονται τώρα».

"What I'm hearing is… there's overwhelming turnout"

Joe Biden tells reporters in Wilmington, Delaware "the things that are happening bode well for the base that has been supporting me"

