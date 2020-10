Τριπλά επιβραβεύτηκαν οι πρωτοβουλίες της Kaizen Gaming για τους περισσότερους από 750 εργαζόμενούς της. Λίγο μετά την ανάδειξή της ως Great Place to Work από τους ίδιους τους ανθρώπους της, η Kaizen Gaming επιβεβαιώνει τον τίτλο με 3 σημαντικές διακρίσεις στα HR Awards: χρυσό βραβείο στην κατηγορία Most Effective Total Rewards Strategy και δύο χάλκινα βραβεία στις κατηγορίες Best Team Building Program και Most Effective Recruitment Strategy.

Η Gold διάκριση στην κατηγορία Most Effective Total Rewards Strategy αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η εταιρεία φροντίζει τους ανθρώπους της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε επίπεδο βασικών αμοιβών και επιπλέον παροχών, όσο και στις δράσεις που φροντίζουν για την ανάπτυξη και την ευεξία τους. Οι δύο Bronze διακρίσεις συμπληρώνουν τη σημαντική αυτή βάση: στην κατηγορία Best Team Building Program η Kaizen Gaming διακρίθηκε για τη δημιουργία του “Kaizen X-Peerience Programme”, ένα πλάνο δράσεων που στοχεύει τόσο στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας ανάμεσα στα τμήματα, στην ενδυνάμωση των σχέσεων των ανθρώπων της, στην ψυχαγωγία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, όσο και στην συνεισφορά στην ίδια την κοινωνία, ενώ στην κατηγορία Most Effective Recruitment Strategy η εταιρεία διακρίθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος “Try this at home”, μιας πρωτοβουλίας για την προσέλκυση Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, ανατρέποντας στην πράξη το brain drain.

Η επιτυχημένη παρουσία και η τριπλή διάκριση της Kaizen Gaming στα HR Awards επισφραγίζει την πιστοποίηση «Great place to work», που έλαβε πρόσφατα η εταιρεία από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η Kaizen Gaming αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν εργοδότη επιλογής και όχι ανάγκης, ο οποίος στοχεύει στην πραγματική και εις βάθος ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η πιστοποίηση, μέσω μίας μεθοδικής και διεξοδικής διαδικασία, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των ίδιων των εργαζόμενων. Με άλλα λόγια, είναι μια διάκριση που προσφέρουν στην εταιρεία οι ίδιοι οι άνθρωποι της.

“Οι άνθρωποί μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας”, σχολίασε η Αλεξάνδρα Λόη, HR Director της Kaizen Gaming. “Η δική μας προτεραιότητα είναι να τους ανταμοίβουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε απολαβές και παροχές, σε εκπαίδευση και ανάπτυξη, σε δράσεις που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν την καριέρα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάνω από όλα, λειτουργούμε σαν μία ομάδα, με αξίες και συμπεριφορές που φωτίζουν αυτό που είμαστε: μια εταιρεία που αναπτύσσεται μέσα από τους ανθρώπους της, που φροντίζει να μαθαίνει και να βελτιώνεται διαρκώς. Ίσως γι’ αυτό να καταφέρνουμε να προσελκύουμε ταλέντα από όλο τον κόσμο, που μας επιλέγουν για το επόμενο βήμα της καριέρας τους. Αυτή είναι για μας μία από τις μεγαλύτερες ενδείξεις της επιτυχίας μας. Ευχαριστούμε θερμά την Κριτική Επιτροπή για την βράβευση και την αναγνώριση της προσπάθειας μας και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με σκοπό να αποτελούμε ένα καινοτόμο εργοδότη επιλογής.»

Τα HR Awards πραγματοποιούνται για έκτη συνεχή χρονιά από την Boussias Communications, με στόχο να φωτίσουν λαμπρά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη χώρα. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες του κλάδου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών και ινστιτούτων που στηρίζουν το θεσμό των βραβείων.