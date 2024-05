14ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Βιωσιμότητα – Επενδύσεις & Ανάπτυξη Sustainability – Investments & Economic Growth»

Η Capital Link με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί στο 14ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με τίτλο «Βιωσιμότητα – Επενδύσεις & Ανάπτυξη», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση, και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, με φυσική παρουσία, υπό την Αιγίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΒΕΑ, στο Divani Caravel Hotel.

Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας και η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης παραγόντων (ESG) είναι η μόνη επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη ειδικά στη σημερινή εποχή με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, τομείς και κλάδους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, πρέπει να γίνεται χρήση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων.

Η ανάπτυξη της οικονομίας επανασχεδιάζεται και περιστρέφεται πλέον γύρω από την επενδυτική φιλοσοφία ESG που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο, τόσο από επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά, όσο και από τους διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

To εγχείρημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο απαιτεί τη συμβολή όλων των παραγόντων ώστε οι μηχανισμοί που υιοθετήθηκαν να καταφέρουν να ανοίξουν μία νέα προσέγγιση στην χρηματοοικονομική και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

Το “14th Annual Capital Link Sustainability Forum” θα καλύψει αυτά τα κρίσιμα θέματα καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό.

Το Συνέδριο διοργανώνεται επί 14 συναπτά έτη με την με την συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα καθώς και διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών καλύπτοντας όλα τα καίρια ζητήματα και πρωτοβουλίες που συντελούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Κοινωνικό και Οικονομικό Μετασχηματισμό, τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας και το Κράτος μπορούν να ενισχύσουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου, που δεν είναι άλλος από την Βιωσιμότητα, τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

«2024 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD»

Το «2024 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ. Γιάννο Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για την συμβολή του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις πρωτοβουλίες του, χάρη στις οποίες το Ελληνικό Χρηματιστήριο επιδεικνύει μια θεαματική ποιοτική στροφή με ρεκόρ κερδοφορίας εισηγμένων εταιρειών και με αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές μετοχές. Υπό την ηγεσία του, το Ελληνικό Χρηματιστήριο θέτει στρατηγικούς στόχους, μεταξύ των οποίων να γίνει ανταγωνιστικότερη η Εναλλακτική Αγορά ώστε να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα εισαγωγής σε ελληνικές start ups καθώς και εταιρείες του fintec.

Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση στην ενίσχυση των πρακτικών δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.

Το βραβείο θα απονείμει ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών; Διευθύνων Σύμβουλος – ALPHA TRUST.

Το «Capital Link Sustainability Leadership Award» δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2023: Vassiliki Lazarakou, JSD, Chair of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC), 2022: Aristotelis Karytinos, CEO, PRODEA Investments, 2019: Marianna Politopoulou, Chairman & CEO, NN Hellas, & Jeremy Downward, Member of the BOD of THI; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Christos Harpantidis, Chairman & Managing Director of Papastratos & Theodore Kyriakou, Chairman, Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Gregorios Stergioulis, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το Συνέδριο τιμούν με τη συμμετοχή τους οι Υπουργοί κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ελληνική Δημοκρατία TBC • κ. Kωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών – Ελληνική Δημοκρατία • κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:

κ. George M. Logothetis, Executive Chairman – Libra Group με την: κα. Adriana Martinez, Ιδρύτρια και Διευθύντρια – Φεστιβάλ ΛΕΑ

Αναμένουμε ότι αυτή η συζήτηση θα είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος δεδομένου του προφίλ του κ. George Logothetis και της πολυσχιδούς ενασχόλησης του τόσο επαγγελματικά, όσο και σε επίπεδο προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο μέσω των πολλαπλών πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής ευθύνης, τις οποίες υλοποιεί ο όμιλος μέσω ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και υποτροφιών. Η συμβολή του όχι μόνο στη σύσφιγξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού μεταξύ των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων, θεωρείται σημαντική και πολύπλευρη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Συνέδριο θα δώσει την δυνατότητα σ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό, μέσα από το ειδικό Ψηφιακό Λεύκωμα, το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό. Μέσα από το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, επιτυγχάνεται η ευρεία προβολή τους δίνοντας την ευκαιρία στους Φορείς να επιτύχουν νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

Οι φορείς που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση είναι :

Eliza – Σωματείο κατά της Κακοποίησης του Παιδιού • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων – ΕΛΕΠΑΠ • ΕΣΤΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS • FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα • ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ • Ίδρυμα Τζένη Καρέζη • Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» • LIFELINE HELLAS • PRAKSIS • ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ • Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» • Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» • Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού».

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (με αλφαβητική σειρά εταιρείας)

κ. Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος – ALPHA TRUST • κα. Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief Transformation Officer – ATTICA Bank • κ. Λέανδρος Κατσούρης, Director, Greece & Cyprus Investment Banking – Bank of America • κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος & Banking Head – Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας – Citi • κα Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος ΔΣ – CSR Hellas, Εκπρόσωπος – ΕΒΕΑ & Πρόεδρος Της Επιτροπής Αθλητισμός & ESG– Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή • κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO – Deloitte • κ. Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων – Εθνική Τράπεζα • κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων • Καθ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια – Ελληνική Ένωση Τραπεζών • Ένωση Θεσμικών Επενδυτών • κ. Θάνος Μαρκαντώνης, Partner – Eurocapital Partners, Vice Chairman – A.I.Catalyst • κ. Δημήτρης Χατζηιακώβου, Principal Banker – European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) • Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Enterprise Greece • κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΥΔΑΠ • κα. Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Επικεφαλής Yπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος & Επικεφαλής των Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) – EY Ελλάδας • κ. Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Ομίλου -HELLENiQ ENERGY • κ. Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής Υγιεινής Ασφάλειας Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου – HELLENiQ ENERGY • κ. Λουκάς Καραλής, Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων -Όμιλος Intrakat • κ. Γιάννης Καμίτσος, Director, Risk Consulting – KPMG στην Ελλάδα • κ. George M. Logothetis, Executive Chairman– LIBRA GROUP • κ. Γιώργος Τσόπελας – Chairman & Managing Partner – McKinsey & Company, Greece & Cyprus • κ. Θωμάς Κελεπούρης, Partner – McKinsey & Company Athens • κ. Σταμάτης Κασμάς, Senior Manager – Azure Global Expansion Strategy – Microsoft • κ. Νίκος Μουσάς, Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), Ιδρυτής & Διευθύνων Εταίρος – Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία • κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής – Όμιλος MOTOR OIL • κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Διευθυντής Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων – Όμιλος OTE • κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών • Δρ. Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης – Τράπεζα της Ελλάδος • κα. Adriana Martinez, Ιδρύτρια και Διευθύντρια – Φεστιβάλ ΛΕΑ • κα. Εύη Ανδριανού, Managing Partner – SouthBridge Europe Mezzanine I & II • κ. Γιώργος Σαπέρας, Partner & CFO – Uni.Fund • κα Virginia Murray, Partner – Watson Farley & Williams

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Βιωσιμότητα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Επιχειρήσεων

ΑΙ – Επενδύσεις & Ανάπτυξη

Digital Commerce: A growth opportunity for Greece

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση: Κινητοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων

Οι Τράπεζες στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας: είναι τα ESG κλισέ ή πραγματικά απαραίτητα;

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές & Sustainability (Διεθνείς Τράπεζες & Βιωσιμότητα)

Θεσμικοί Επενδυτές & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ομιλία κ. George M. Logothetis, Executive Chairman – Libra Group

