Εσύ αποφασίζεις ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν με 1 εκατομμύριο ευρώ

Με δημόσια online ψηφοφορία ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΑΝ χρηματοδοτεί προτάσεις υπέρ του Περιβάλλοντος, της Παιδείας, της Υγείας και της Τοπικής Κοινωνίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο «Εμείς δωρίΖΟΥΜΕ 1.000.000 € – Εσύ αποφασίΖΕΙΣ που θα το μοιράσεις». Το πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’ και των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών.

Μία ιδιαίτερα ανθρώπινη κίνηση του Ομίλου εταιρειών ΤΕΧΑΝ μας καλεί όλους να γίνουμε συμμέτοχοι στη φετινή χρηματοδότηση, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, σε επιλεγμένες δράσεις για το Περιβάλλον, την Παιδεία, την Υγεία και την Τοπική Κοινωνία. Αυτή η πρωτοβουλία έχει τη μορφή μιας δημόσιας online ψηφοφορίας που το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ψηφίσουμε.

Η ΤΕΧΑΝ εταιρεία που πρωταγωνιστεί από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών με την τοποθέτηση, λειτουργία και διαχείριση των υπερσύγχρονων υψηλής τεχνολογίας «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» – Recycling Centers. Στην πορεία όλων αυτών των ετών, η ΤΕΧΑΝ έχει αποκομίσει σημαντική τεχνογνωσία όπως και εξειδίκευση στην εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών οικολογικού marketing & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) που βρίσκεται πλέον στην καρδιά κάθε σύγχρονης εταιρείας. Καθόλου τυχαίο που η εταιρεία έχει ήδη λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις από εγχώριους και διεθνείς φορείς.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε συναντήσει αυτά τα αυτόματα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ανακύκλωσης που βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια και μας βοηθούν να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, φροντίζοντας για τη φύση και οραματιζόμενοι ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Αυτά τα Κέντρα Ανακύκλωσης αποτελούν από μόνα τους πράξεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας της ΤΕΧΑΝ, που ανακυκλώνοντας όλα αυτά τα χρήσιμα υλικά όπως αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί κ.ά., συνδράμουν με διάφορους τρόπους στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Πέραν αυτής της δυνατότητας που μας δίνεται καθημερινά μέσα από τα αυτά τα υψηλής αμερικανικής τεχνολογίας αυτόματα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, η πρωτοπόρος ΤΕΧΑΝ προχωράει ακόμα ένα βήμα: Μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δωρίζει 1 εκατομμύριο ευρώ για δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και μάλιστα κάνοντας πάλι εμάς συμμέτοχους.

Η μοναδικότητα και η μεγάλη καινοτομία του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών ΤΕΧΑΝ, είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη), οι πολίτες αποφασίζουν για το ποιος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση που σημαίνει ότι όλοι εμείς με την ψήφο μας θα διαμορφώσουμε το τελικό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τις προτάσεις που θα μοιραστούν αυτό το πολύ σημαντικό ποσό.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023. Η αρχική αξιολόγηση έγινε από ειδική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από σημαντικούς επιστήμονες και άτομα κύρους, που επέλεξε τις καλύτερες προτάσεις ανά μέρος του Προγράμματος. Πλέον έχει έρθει η ώρα της ψηφοφορίας και μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, μπορούμε όλοι να διαλέξουμε μία δράση για κάθε τομέα: Περιβάλλον, Παιδεία, Υγεία και Τοπική Κοινωνία.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά μέσα από μία πολύ εύκολη online διαδικασία, που διαρκεί λίγα λεπτά. Μάλιστα, για την κάθε πρόταση όποιος επιθυμεί μπορεί να μάθει σχετικές πληροφορίες, πριν καταλήξει. Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση Συμμετοχής απευθυνόταν σε ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και άλλους ενδιαφερόμενους που είχαν προτάσεις που αξίζουν να ενισχυθούν, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Μέλος: Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης ALBA Graduate Business School

Μέλος: Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.) , Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Θ. ΡΑΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μέλος: Παναγιώτης Τσαφαράς, Senior Director of Corporate & Government Relations The Economist Impact Events for Greece, Cyprus, Malta and SE Europe, Ιδρυτής και CEO της Annate LTD.

Η τελική λίστα, γνωστή και ως «short list – The Finals», αποτελείται από 26 προτάσεις, όλες σημαντικές που αξίζουν την προσοχή μας. Πληροφορίες για το αντικείμενο και τους σκοπούς τους θα βρείτε πατώντας σε κάθε μία πρόταση ξεχωριστά.

Μπείτε σήμερα κιόλας και επιλέξτε μία πρόταση για κάθε τομέα (δηλαδή 4 ψήφοι συνολικά), ώστε να συναποφασίσετε για το ποιοι θα ενισχυθούν οικονομικά για να κάνουν πραγματικότητα τα σχέδιά τους.

Όλοι μαζί, ενεργοί και παρόντες, μπορούμε να φτιάξουμε ένα βιώσιμο Αύριο, σεβόμενοι το περιβάλλον και προστατεύοντας τόσο τη Φύση όσο και τον Άνθρωπο.