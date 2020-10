Ένα πειραματικό «κοκτέιλ» φαρμάκων με ρεμδεσιβίρη λαμβάνει ως θεραπεία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη διάγνωσή του με κοροναϊό και τη μεταφορά του, με στρατιωτικό ελικόπτερο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο «Walter Reed», προκειμένου να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Σε ανακοίνωσή του, που αναρτήθηκε στο Twitter από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ ανέφερε, μεταξύ άλλων: «[…] Με χαρά αναφέρω ότι ο πρόεδρος τα πάει πολύ καλά. Δεν χρειάζεται συμπληρωματικό οξυγόνο, αλλά σε συνεννόηση με ειδικούς επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία με χορήγηση ρεμδεσιβίρης. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο και ξεκουράζεται».

Νωρίτερα, ο γιατρός ανακοίνωσε ότι στον Τραμπ χορηγήθηκε επίσης πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων.

Ειδικότερα, έλαβε δόση οκτώ γραμμαρίων ως προληπτικό μέτρο, ενώ του χορηγήθηκε ψευδάργυρος, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μεταλατονίνη και ασπιρίνη.

An update from President ⁦ @realDonaldTrump ⁩’s physician: pic.twitter.com/8xzB8FShkd

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η ρεμδεσιβίρη, που χρησιμοποιείται πειραματικά και για ασθενείς με Έμπολα, έχει τη δυνατότητα να μειώνει τον χρόνο ίασης του ασθενούς στις 11 ημέρες -τέσσερις λιγότερες, δηλαδή, σε σχέση με τον χρόνο αποκατάστασης όσων δεν λαμβάνουν την συγκεκριμένη θεραπεία.

Στην ουσία, το εν λόγω φάρμακο εμποδίζει τον κοροναϊό να πολλαπλασιαστεί και να εξαπλωθεί στον οργανισμό ενός ανθρώπου με Covid-19, αν και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα κατανοήσει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που παρείχε το κοκτέιλ αντισωμάτων, Dr. Schleifer, δήλωσε στο CNN: «Ο Τραμπ δίνει μάχη με τον ιό. Το ανοσοποιητικό του σύστημα αγωνίζεται ενάντια σε αυτόν και, αν ο ιός κερδίσει, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, προφανώς».

Όπως είπε «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για διάφορους λόγους, όπως η ηλικία. Αν του χορηγήσουμε τα αντισώματά μας, ελπίζουμε ότι θα δώσουμε αρκετή ώθηση στο ανοσοποιητικό του σύστημα, ώστε να μπορέσει να το κερδίσει και να ανακάμψει πλήρως».

Σύμφωνα με τον ίδιο «αυτή είναι η στρατηγική. Έχουμε πολλά δεδομένα, αλλά είμαστε ακόμα στην πειραματική φάση. Ωστόσο, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και έχουμε άτομα που κινδυνεύουν, πιστεύουμε ότι είναι λογικό να τους χορηγήσουμε αντισώματα».

Τις πρώτες δηλώσεις του από το νοσοκομείο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την εσπευσμένη εισαγωγή του, το βράδυ της Παρασκευής.

Απευθυνόμενος σε όσους στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και ταχείας ανάρρωσης -από υποστηρικτές μέχρι πολιτικούς αντιπάλους- τους ευχαριστεί. «Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ».

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020