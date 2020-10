Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι στιγμής είναι γεμάτη εκπλήξεις. Κανείς όμως δεν περίμενε τη «βόμβα» που έσκασε την Παρασκευή: ότι ο ίδιος και η Μελάνια είναι θετικοί στον κοροναϊό. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του Λευκού Οίκου, ο ιός βρήκε τον τρόπο να «τρυπώσει» στο Οβάλ Γραφείο και να μολύνει τον ίδιο και τη Μελάνια Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τέθηκε σε καραντίνα καθώς βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό. Επί μήνες είχε υποτιμήσει τη σοβαρότητα της επιδημίας, αποφεύγοντας να φορέσει μάσκα, επικρίνοντας άλλους που φοράνε και πραγματοποιώντας μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις με τους υποστηρικτές του να παρίστανται χωρίς να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών.

Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων έχουν πάρει φωτιά, ιχνηλατώντας κάθε κίνηση του Αμερικανού προέδρου τις περασμένες ημέρες. Δοθέντος ότι απομένει ένας μήνας από τις εκλογές, ο Τραμπ είχε κάθε μέρα ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, έχοντας επαφές και συναντήσεις με πολύ κόσμο. Την περασμένη Τρίτη, εξάλλου, διεξήχθη και το debate με τον αντίπαλο του, Τζο Μπάιντεν.

Στο στόχαστρο των ειδικών που ιχνηλατούν τις επαφές του Τραμπ έχει βρεθεί εκδήλωση που έγινε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία ανακοίνωσε ποιο πρόσωπο επέλεξε για να καταλάβει την έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο που άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Η εκδήλωση αυτή φαίνεται πως έγινε εστία υπερμετάδοσης του ιού: στον περίφημο κήπο του Λευκού Οίκου (Rose Garden) μαζεύτηκαν τουλάχιστον 200 άτομα για να ακούσουν τον Τραμπ να ανακοινώνει την υποψηφιότητα της Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ.

Τα μέτρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν τουλάχιστον χαλαρά και μέχρι στιγμής τουλάχιστον τρία άτομα που παρευρέθηκαν σε αυτήν βρέθηκαν θετικά στον ιό: δύο γερουσιαστές και ο πρόεδρος ενός πανεπιστημίου.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ξαναβρέθηκε στο Rose Garden, όπου έκανε ανακοινώσεις για διανομή τεστ για τον «κινεζικό ιό», όπως του άρεσε να αποκαλεί τον Covid-19.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έτοιμος για την πρώτη του τηλεμαχία με τον Τζο Μπάιντεν.

Μπήκε στο Air Force One για να πετάξει στο Οχάιο, όπου διεξήχθη το debate. Μαζί του ήταν… όλοι οι άνθρωποι του προέδρου: η σύζυγός του, τα ενήλικα παιδιά του, οι πιο κοντινοί του συνεργάτες. Ανάμεσά τους και η Χόουπ Χικς, η πρώτη που βρέθηκε θετική στον ιό. Πάλι κανείς τους δεν φορούσε μάσκα.

Κατά τη διάρκεια της κωμικής – αν μη τι άλλο – τηλεμαχίας, ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Μπάιντεν επειδή εμφανίζεται παντού με μάσκα.

«Όταν χρειάζεται φοράω μάσκα. Δεν φοράω τις μάσκες όπως αυτός», είπε δείχνοντας τον Μπάιντεν και συνέχισε, «Κάθε φορά που τον βλέπεις φοράει μάσκα. Μπορεί να μιλάει σε κάποιον στα 60 μέτρα απόσταση και φοράει τη μεγαλύτερη μάσκα που έχω δει ποτέ».

«Οι μάσκες κάνουν μεγάλη διαφορά» επισήμανε με σοβαρότητα ο Μπάιντεν, εξηγώντας πως οι ειδικοί λένε ότι αν όλοι φορούσαν μάσκες και κρατούσαν αποστάσεις, θα μπορούσαν να σωθούν 100.000 ζωές μέχρι τον Ιανουάριο.

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ

— Bloomberg Opinion (@bopinion) October 2, 2020