Προκαλούν για πολλοστή φορά οι Τούρκοι και συγκεκριμένα η τουρκική πολεμική αεροπορία η οποία επιχείρησε να παρενοχλήσει την πτήση των ελληνικών F-16 που συνόδευαν το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος B-52 στο πλαίσιο της δραστηριότητας ALLIED SKY του ΝΑΤΟ.

Το ΓΕΕΘΑ καταγγέλλει ότι οι Τούρκοι επέδειξαν προκλητική και αντισυμμαχική συμπεριφορά, καθώς εισήλθαν στο FIR Αθηνών την ώρα που τα ελληνικά F-16 συνόδευαν το B-52 των ΗΠΑ.

Για ακόμα μια φορά όμως η προσπάθεια της Άγκυρας έπεσε στο κενό καθώς, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ελληνικά μαχητικά αναγνώρισαν, αναχαίτισαν και έδιωξαν από το FIR Αθηνών τα τουρκικά μαχητικά.

Σε σκληρή ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ σημειώνει ότι «οι επιχειρησιακές δυνατότητες επικράτησης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και όχι μόνον, δεν πρόκειται και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, όπως απεδείχθη και κατεδείχθη με την πρόσφατη πτήση των ελληνικών μαχητικών προς την Κύπρο».

Αναφέρει επίσης πως: «Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους προκλητικές ενέργειες παραβίασης των συμφωνηθέντων αφενός δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αφετέρου καταστρατηγούν τους Διεθνείς Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος και θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο αεροπορικά μέσα και άλλων συμμαχικών κρατών».

Two Turkish F-16s and two KC-135R aircraft supported a US B-52 aircraft. In-flight refuelling was provided and our F-16 aircraft escorted the B-52 deep into the international airspace over the Aegean Sea.https://t.co/Xw7f0fDdKf pic.twitter.com/FN34vRrZvp

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020