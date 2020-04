Τραγική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πανδημία του κοροναϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις τελευταίες εβδομάδες.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 813 θάνατοι σε ολόκληρη την επικράτειά του με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 12.157.

Μόνο στην Αγγλία, τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν πεθάνει 744 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων (μόνο στην Αγγλία πάντα) στους 11.005 νεκρούς. Οι ασθενείς που άφησαν την τελευταία τους πνοή ήταν από 34 έως 102 ετών. Οι 58 από τους 744 (ηλικίας ανάμεσα σε 38 και 96 χρόνια) δεν ήταν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Στη Σκωτία, τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 40 νέοι θάνατοι από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο συνολικός απολογισμός να έχει φτάσει στους 615. Επιβεβαιώθηκαν επίσης 291 νέα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό να είναι 6.358.

Στην Ουαλία, καταγράφηκαν 19 θάνατοι, με τον συνολικό απολογισμό να είναι 403 νεκροί. Καταγράφηκαν επίσης 238 νέα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό να είναι 5.848

Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν 10 νέοι θάνατοι και 134 συνολικά. Υπάρχουν επίσης 85 νέα κρούσματα και 1967 συνολικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 778 θανάτους.

Ο λόγος είναι ότι, όπως αναφέρει το Sky News, κάθε μια από τις τέσσερις χώρες δίνουν τους αριθμούς τους διαφορετικές ώρες μέσα στη μέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος της απόκλισης των αριθμών.

As of 9am 14 April, 382,650 tests have concluded, with 14,982 tests on 13 April.

302,599 people have been tested of which 93,873 tested positive.

As of 5pm on 13 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,107 have sadly died. pic.twitter.com/xK3AdMiVZC

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 14, 2020