Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προχωράει σε τρεις προσθήκες. Με το… κερασάκι στην τούρτα, ωστόσο, να είναι η μεταγραφή του Εμρέ Μορ. Του 22χρονου διεθνούς Τούρκου εξτρέμ της Θέλτα.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής την απόκτηση και του Μορ, με τον 22χρονο Τούρκο να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, που θα τον κρατήσει στο Λιμάνι για έξι μήνες, με τον Ολυμπιακό να έχει οψιόν αγοράς 6.000.000 για το ερχόμενο καλοκαίρι. Με τη Θέλτα, μάλιστα, να αναφέρει ότι πρόκειται για «υποχρεωτική οψιόν».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Μορ πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν αγωνιζόμενος ως δανεικός στη Γαλατασαράι, δεν είχε τον ρόλο που ήθελε, με αποτέλεσμα να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Και να επωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη ο Ολυμπιακός. Με τους Ερυθρόλευκους να παρακολουθούν τον ποδοσφαιριστή για σχεδόν έναν χρόνο και να μη χάνουν την ευκαιρία να τον κάνουν δικό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Παίκτης του Ολυμπιακού ο Μορ. Ανακοίνωση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Εμρέ Μορ. Ο Εμρέ Μορ είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Μορ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1997 στη Δανία, με τουρκική υπηκοότητα. Αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού και στην επαγγελματική του καριέρα έχει φορέσει τις φανέλες των Νόρτζελαντ, Ντόρτμουντ, Θέλτα και Γαλατάσαραϊ. Έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες Κ17, Κ18 και Κ19 της Δανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε με την Κ21 της Τουρκίας αλλά και την ομάδα ανδρών, με την οποία μετράει 15 συμμετοχές και 1 γκολ. Έχει στο παλμαρέ του ένα Κύπελλο Γερμανίας (2016/17) και ένα Σούπερ Καπ Τουρκίας (2019/20)».

Εμρέ Μορ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Emremor29 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #EmreMor #WelcomeEmre pic.twitter.com/JeskYBLTCT

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 31, 2020