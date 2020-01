Πολλοί διαδηλωτές στο Ιράν τραυματίστηκαν από σκάγια των δυνάμεων των υπηρεσιών ασφαλείας στις 11 και 12 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας την παράνομη χρήση βίας και τη βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών συγκεντρώσεων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Λονδίνο δηλώνει ότι βασίστηκε σε εικόνες των οποίων διαπιστώθηκε η γνησιότητα και σε μαρτυρίες θυμάτων και αυτοπτών μαρτύρων.

We have verified video footage, photographs & testimonies from victims & eyewitnesses on the ground that confirm Iranian security forces used unlawful force against peaceful protesters who gathered across #Iran . https://t.co/UK1B2fpSxr

Στην ανακοίνωσή της η Αμνηστία αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση σφαιρών από καουτσούκ, δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις.

Χρησιμοποίησαν επίσης σωματική βία, με κλωτσιές, γροθιές και χτυπήματα με ρόπαλα ενώ προχώρησαν και σε αυθαίρετες συλλήψεις, σύμφωνα με την Αμνηστία.

«Είναι φρικτό οι δυνάμεις ασφαλείας να συντρίβουν βίαια ειρηνικές διαδηλώσεις ανθρώπων που ζητούν δικαιοσύνη και εκφράζουν την οργή τους κατά των αρχών», δήλωσε ο Φίλιπ Λούθερ, υπεύθυνος της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

«Η παράνομη χρήση βίας στις πρόσφατες διαδηλώσεις είναι μέρος μιας μακράς παράδοσης των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας», πρόσθεσε.

Recent video shows security forces shooting tear gas and using what looks to be a paintball gun against civilians in Tehran. The voice on the video says they're shooting without reason. (Date of video is not known.) #IranProtests pic.twitter.com/uof7lbrEf3

— Iran News Wire (@IranNW) January 15, 2020