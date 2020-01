Συνάντηση στην Τεχεράνη σχετικά με την έρευνα της κατάρριψης του ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησαν αξιωματούχοι της αεροπορίας από το Ιράν, την Ουκρανία και τον Καναδά.

Δεν έγινε γνωστό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους σχετικά με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή και στους 176 επιβαίνοντες.

Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν Ιρανοί ή είχαν διπλή υπηκοότητα. Ο Καναδάς, η Ουκρανία, η Βρετανία και άλλες χώρες που θρηνούν θύματα από την κατάρριψη του αεροσκάφους έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν την Πέμπτη στο Λονδίνο για να εξετάσουν την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη κατά της Τεχεράνης.

Η παραδοχή της Τεχεράνης το Σάββατο ότι κατέρριψε με πύραυλο το αεροσκάφος «από λάθος» έχει προκαλέσει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται σήμερα για τέταρτη ημέρα.

Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, πραγματοποιούν από το Σάββατο διαδηλώσεις κατά του κατεστημένου με κάποιες από αυτές να έχουν σημαδευτεί από τη βίαιη αστυνομική καταστολή.

#IranProtest2020 14/01/2020 Tehran university, people are fed up with the terrorist regime in Iran, and want regime to go, #IranProtests pic.twitter.com/7xz3IQ00Ru

— freeland👑🦁 (@freedom92979546) January 14, 2020