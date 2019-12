Τρεις είναι οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου που έσπειρε τον πανικό, σε μια Black Friday που βάφτηκε με αίμα.

Μια περιοχή κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου, ενώ ελικόπτερα συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία μάλιστα όπως ανακοίνωσε η αστυνομία είναι ανήλικα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, έχουν μειωθεί οι πιθανότητες τρομοκρατικής επίθεσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα τέτοιο σενάριο.

Στη συνέντευξη που έδωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μαρίγε Κούιπερ, τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, ενώ σημείωσε ότι η αρχική περιγραφή του, ως άνδρα 45-50 ετών με γκρίζα αθλητική φόρμα, «δεν είναι σωστή».

«Ήταν μια αρχική και ασαφής πληροφορία. Όταν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση θα ενημερώσουμε τους πολίτες» είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο όσο διαρκεί η έρευνα. Κρατάμε κάθε σενάριο ανοιχτό».

Όσον αφορά τους τραυματίες, είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι την ώρα του περιστατικού να δώσει πληροφορίες στην αστυνομία.

