Τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στην Ευρώπη ξύπνησαν σήμερα, ανήμερα της Black Friday, οι επιθέσεις με μαχαίρι σε Λονδίνο και Χάγη, με απολογισμό 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό του Λονδίνου ερευνάται ως τρομοκρατική επίθεση, ενώ αυτό της Χάγης, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, όχι.

Ωστόσο, τα δύο αυτά περιστατικά, που συνέβησαν με διαφορά λίγων ωρών, είναι αρκετά για να μας υπενθυμίσουν πόσο ευάλωτη και ανοχύρωτη είναι η Ευρώπη απέναντι στην τρομοκρατία, σε μια περίοδο που ο φόβος των τζιχαντιστών έχει επιστρέψει, μετά και τις καταγγελίες για απόδραση εκατοντάδων μαχητών του ISIS από τις φυλακές της Συρίας κατά τη διάρκεια της τουρκικής επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης», καθώς και την εκδίκηση που πιθανώς θα αναζητήσουν μετά τον θάνατο του ηγέτη τους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι τζιχαντιστές στοχεύουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη, διότι είναι ένα μέρος όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι πολλοί άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή.

Δεν είναι μάλιστα τυχαία και η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, η οποία έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας τις εορταστικές ημέρες. Το μήνυμα της αμερικανικής πρεσβείας συνιστά στους αμερικανούς υπηκόους που θα επισκεφτούν την Ελλάδα επαγρύπνηση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους χώρους και να παρακολουθούν τα τοπικά ΜΜΕ.

Την ίδια στιγμή σε «μέγιστη επιφυλακή» παραμένουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Για παράδειγμα, η Γαλλία μέσω του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Κριστόφ Καστανέρ, με επιστολή που είχε αποστείλει τον περασμένο μήνα προς τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, καλούσε σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να αποτραπούν πιθανές επιθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονταν και με τον τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι.

«… Η ενδεχόμενη εντατικοποίηση της τζιχαντιστικής προπαγάνδας έπειτα από αυτόν τον θάνατο, στο πλαίσιο της οποίας είναι πιθανό να απευθυνθεί κάλεσμα για ενέργειες αντεκδίκησης, απαιτεί την μέγιστη επιφυλακή, ιδίως κατά την διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων στις περιφέρειές σας τις επόμενες ημέρες», υπογράμμιζε χαρακτηριστικά ο Καστανέρ.

Ενδεικτικό, της επιφυλακής στην οποία βρίσκονται οι γαλλικές αρχές είναι η άμεση εκκένωση του σταθμού Gare du Nord, στο Παρίσι, όταν το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκε μια ύποπτη τσάντα. Σύμφωνα με την Le Figaro, που επικοινώνησε με τη σιδηροδρομική εταιρεία, μέρος του σταθμού εκκενώθηκε για 40 λεπτά.

Τους παραπάνω φόβους επιβεβαιώνει και ο πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, Τζέιμς Σταυρίδης, ο οποίος μιλώντας προ ημερών στο αμερικανικό δίκτυο NBC είχε δηλώσει πως οι αγορές των Χριστουγέννων «θα είναι ένας πλούσιος στόχος εκδίκησης για τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι».

«Το ISIS δεν είναι ένα άτομο. Ακριβώς όπως έρχεται ο χειμώνας, το ισλαμικό κράτος επιστρέφει» είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Τρεις νεκροί από την επίθεση στην London Bridge

Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζει και επισήμως την επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου η μητροπολιτική αστυνομία της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε ο υποδιοικητής της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, Νιλ Μπασού, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει επισήμως αναλάβει τις έρευνες για το περιστατικό, τονίζοντας ότι «διατηρούμε ανοιχτά τα ενδεχόμενα ως προς οποιοδήποτε κίνητρο».

Από την επίθεση, σύμφωνα με το BBC, σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν «πολλοί».

Όσον αφορά του νεκρούς, πρόκειται για τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας στο London Bridge και για δύο άτομα που μαχαιρώθηκαν θανάσιμα από τον άνδρα που κρατούσε μαχαίρι με αποτέλεσμα να ξεψυχήσουν λίγη ώρα αργότερα.

Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου», είπε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης είχε καταδικαστεί για «αδίκημα σχετιζόμενο με ισλαμική τρομοκρατία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Times, αποφυλακίστηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και φορούσε ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού.

Το Association Press, δε, επικαλούμενο μια πηγή ασφαλείας τόνισε ο δράστης συνδεόταν με «ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σοκάρει το βίντεο από την στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο.

Τρόμος στους δρόμους του Λονδίνου μετά την επίθεση

Αρκετά βίντεο κάνουν αυτή την ώρα το γύρο του διαδικτύου.

Το ένα από αυτά μάλιστα δείχνει την στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν κάτω στο έδαφος.

Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε στην London Bridge αλλά και στους γύρω δρόμους της γέφυρας, με τους περαστικούς να τρέχουν ουρλιάζοντας μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Τρόμος και στη Χάγη

Αργά το βράδυ της Παρασκευής και ενώ δεν είχε κοπάσει ο συναγερμός της επίθεσης στο Λονδίνο, σήμανε νέος συναγερμός στις ολλανδικές αρχές μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης.

Όπως ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία, αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου» ανέφερε στο Twitter η αστυνομία.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και για αυτό έχει αποκλειστεί η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο ύποπτος που καταζητείται από τις αρχές είναι ένας άνδρας 45-50 ετών, πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φοράει γκρίζα αθλητική φόρμα και μαύρο τζάκετ.

Η επίθεση έγινε την ώρα που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έκαναν τα ψώνια τους, για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις της Black Friday.

Αναστάτωση και στο Παρίσι

Μετά το Λονδίνο και τη Χάγη, συναγερμός σήμανε και στο Παρίσι, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του σταθμού, Gare du Nord, εξαιτίας ύποπτης τσάντας.

Σύμφωνα με την Le Figaro, που επικοινώνησε με τη σιδηροδρομική εταιρεία, μέρος του σταθμού εκκενώθηκε για 40 λεπτά και δεν επηρεάστηκαν οι γραμμές.

Τι είχε μέσα η βαλίτσα

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο lci, πρόκειται για βαλίτσα Βρετανού ταξιδιώτη, συλλέκτη πολεμικών αντικειμένων, ο οποίος μετέφερε παλιά οβίδα.

Ο ταξιδιώτης είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί του, αλλά είναι άγνωστο εάν το αντικείμενο κατασχέθηκε. Σύμφωνα με την εταιρεία σιδηροδρόμων, παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν «πολύ συχνά, δύο με τρεις φορές τον χρόνο».

