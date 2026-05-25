Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
Στον Πειραιά γιορτάζουν το 4ο ευρωπαϊκό, περιμένοντας την... κούπα!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Ερυθρόλευκο» πάρτι έχει στηθεί στον Πειραιά μετά τη λήξη του τελικού του Final Four της Euroleague, που βρήκε θριαμβευτή τον Ολυμπιακό με 92-85 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Όσοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν το μαγικό εισιτήριο για το ΟΑΚΑ, βρέθηκαν από το νωρίς στο κέντρο του Πειραιά, παρακολουθώντας την αναμέτρηση.
Με τη λήξη του αγώνα ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!
Πλέον, περιμένουν τους παίκτες του Ολυμπιακού μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να φτάσουν στο Δημοτικό Θέατρο όπου θα συνεχιστεί η γιορτή!
- Εσύ, μόνο εσύ!
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού
- H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
- Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
- Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ
- Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
- Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις