Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) στο «T-Center» στον μεγάλο τελικό της Euroleague και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, εκ των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν μπει στο γήπεδο.
Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τόνισε ότι δεν έχει κανένα άγχος, αν και έφτασε από πολύ νωρίς στο γήπεδο, ενώ λίγο πριν τις 20:00 έφτασε και ο αδερφός του, Γιώργος.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος:
«Ήρθαμε νωρίς, να βρούμε τις θέσεις μας, να πιούμε μια Coca-Cola να ηρεμήσουμε. Ψυχραιμία, μένουν 40 λεπτά… Εγώ δεν έχω άγχος. Είχα πάει για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά, είναι συνήθεια και ρουτίνα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο ποτέ.
Το ‘23 είχε παίξει ζώνη η Ρεάλ, δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν έχει σέντερ. Έχει τεσσάρια δυνατά που σουτάρουν τρίποντο, έχει έμπειρους παίκτες, δεν έφτασαν τυχαία στον τελικό της EuroLeague. Δεν με αφήνουν να σκεφτώ το τέλος της βραδιάς! Θα το σκεφτούμε αφού λήξει» ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Δείτε την άφιξη του Γιώργου Αγγελόπουλου:
