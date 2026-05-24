Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε
- «Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
- Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
- Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ένα βρέφος και οι γονείς του σκοτώθηκαν από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η κορυφαία στιγμή της χρονιάς για τη Euroleague έφτασε. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν με μοναδικό σκοπό να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Final Four στο «T-Center» της Αθήνας.
Η διοργανώτρια, μια ημέρα πριν το σπουδαίο ματς, ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.
Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και οι άλλοι δύο «σφύριξαν» τον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια.
Τα ποσά που λαμβάνουν οι διαιτητές:
Οποιοσδήποτε διαιτητής βρεθεί να σφυρίζει στην τελική φάση, θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ μεικτά. Ακόμα και αυτοί που έχουν οριστεί ως αναπληρωματικοί διαιτητές, ακόμα και αν δεν χρειαστούν θα λάβουν το ποσό των 1.200 ευρώ μεικτά. Η διαιτητική οκτάδα για το Final Four εκτός των προαναφερθέντων, απαρτίζεται από τους Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) ενώ την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν οι Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).
Στην κανονική διάρκεια, οι διαιτητές λαμβάνουν 2.000 ερώ μεικτά ανα παιχνίδι με τις τελικές τους απολαβές να εξαρτώνται από την φορολογία της χώρας που λεχουν δηλώσει ως έδρα. Στα playoff αλλά και τα play-in, οι ρέφερι έλαβαν 3.000 ευρώ μεικτά ανά ματς.
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
- Αρης: «Χρυσή» μεταγραφή του Ντιαντί στην Σαουδική Αραβία
- Ισπανική αποθέωση: «Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα της ηπείρου»
- Ο Ντε Λαουρέντις απέρριψε μυθική πρόταση 2 δισ. ευρώ για τη Νάπολι
- Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ο Πέρεθ έρχεται στην Αθήνα για τον τελικό Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
- Η εξομολόγηση του Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις