Euroleague: Μέσω πλατφόρμας ο κόσμος επιλέγει τα τραγούδια του τελικού
Η Euroleague βρήκε τον τρόπο να βάλει και τον κόσμο… στο κόλπο καθώς άνοιξε πλατφόρμα στην οποία οι οπαδοί μπορούν να διαλέξουν τα τραγούδια του τελικού!
Η κορύφαια στιγμή της χρονιάς για τη Euroleague έφτασε. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν με μοναδικό σκοπό να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του Final Four στο «T-Center» της Αθήνας.
Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την 4η κατάκτηση τους, ενώ η ισπανική ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας έχει 11 τρόπαια.
Η διοργανώτρια αρχή βρήκε τον τρόπο να βάλει και τον κόσμο… στο κόλπο H Εuroleague άνοιξε πλατφόρμα στην οποία οι οπαδοί μπορούν να διαλέξουν τα τραγούδια του τελικού.
Bάζεις τα στοιχεία σου (Εmail, ονοματεπώνυμο) και απλά προσθέτεις το αγαπημένο σου τραγούδι (τίτλος τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη) στη… playlist του DJ του Final Four μέσω της πλατφόρμας, ενώ διεκδικείς και δώρα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
