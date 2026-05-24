Αναχώρησαν για το ΟΑΚΑ οι αποστολές Ολυμπιακού και Ρεάλ
Από πολύ νωρίς στο Ολυμπιακό Στάδιο οι αποστολές των Ολυμπιακού και Ρεάλ, για τον τελικό του Final Four της Euroleague
Στις 21:00 είναι προγραμματισμένη η ώρα έναρξης του μεγάλου τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στην τέταρτη κούπα τους και τους «μερένχες» στη 12η.
Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι οι αποστολές των δύο ομάδων αναχώρησαν από το ξενοδοχείο με προορισμό το Μαρούσι και το «T-Center», όπου θα διεξαχθεί η σπουδαία αναμέτρηση και ο πέμπτος τελικός της ιστορίας ανάμεσα στους δύο συλλόγους.
