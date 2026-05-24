Τι βλέπουν οι Έλληνες στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη – Οι διαφορές με την υπόλοιπη Ευρώπη

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο που παρακολουθεί η Ευρώπη διαφέρει σημαντικά. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που συγκέντρωσε η FlixPatrol μέσω του Privacy Journal, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Τo αγαπημένο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο των ευρωπαίων

Τα δραματικά έργα κυριαρχούν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι παραγωγές έργων επιστημονικής φαντασίας «κερδίζουν» την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 17 κατηγορίες ειδών.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το visualcapitalist αποκαλύπτουν ότι οι εθνικές προτιμήσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας εξακολουθούν να διαφέρουν, ακόμη και στην εποχή των παγκόσμιων πλατφορμών streaming.

Προτιμούν δράμα

Οι δραματικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, είναι το πιο δημοφιλές είδος σε μεγάλο μέρος της νότιας, βόρειας και ανατολικής Ευρώπης.

Η προτίμηση της Γαλλίας για το δράμα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένης της μακρόχρονης φήμης της χώρας για τον «αυθεντικό» κινηματογράφο και τις ιστορίες που επικεντρώνονται στους χαρακτήρες. Η Ιταλία, η Κροατία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία προτιμούν επίσης δραματικές σειρές.

Η κυριαρχία αυτού του είδους υποδηλώνει ότι οι τηλεοπτικές παραγωγές υψηλού επιπέδου και οι ιστορίες που επικεντρώνονται στους χαρακτήρες εξακολουθούν να έχουν απήχηση σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι οι πλατφόρμες streaming προωθούν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένες βιβλιοθήκες περιεχομένου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, όπως η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ισλανδία, κατέταξαν επίσης τα δραματικά έργα στην πρώτη θέση, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τηλεοπτικές σειρές υψηλού επιπέδου και αστυνομικές σειρές.

Η επιστημονική φαντασία κυριαρχεί σε όλη την κεντρική Ευρώπη

Οι παραγωγές επιστημονικής φαντασίας αναδείχθηκαν κυρίαρχο είδος σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ουκρανία.

Η γεωγραφική ζώνη για τα έργα επιστημονικής φαντασίας εκτείνεται σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο δημοφιλή κατηγορία περιεχομένου στην ήπειρο, μετά τα δραματικά έργα.

Άλλα δημοφιλή είδη

Οι ταινίες φαντασίας ξεχωρίζουν ως το πιο δημοφιλές είδος περιεχομένου σε διάφορες περιοχές των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων σημείωσε επίσης υψηλές επιδόσεις σε μικρότερες μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος και η Πορτογαλία, ενώ οι κωμωδίες κατέλαβαν την πρώτη θέση στη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία, τη Μάλτα και την Ελβετία.

Η Σουηδία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι ταινίες τρόμου κατέλαβαν την πρώτη θέση, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη εξαίρεση στην ήπειρο όσον αφορά τις προτιμήσεις στο streaming.