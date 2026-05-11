Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

Ο σπουδαίος Λάκης Λαζόπουλος είναι ο καλεσμένος της Αναστασίας Γιάμαλη σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για την ενότητα του in Σέιφ Σπέις. Με τον μοναδικό τρόπο του ο Λαζόπουλος μιλά για την πολιτική, τα νέα κόμματα που έρχονται, ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το Predator, «τσακίζει» την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και συγκινεί κάνοντας προσωπικές εκμυστηρεύσεις και μιλώντας για τους νέους καλλιτέχνες που υποδέχεται στο Αλ Τσαντίρι Νιους.

Με το σκάνδαλο των υποκλοπών να απασχολεί εντόνως την κοινή γνώμη και νέα στοιχεία να βγαίνουν στο φως ο Λάκης Λαζόπουλος μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το Predator, δηλώνοντας με τρόπο ξεκάθαρο πως υπήρξε κοινό κέντρο παρακολούθησης. «Με ενοχλεί ότι μπήκε και το Predator σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούσε παρά να ξέρει από την ΕΥΠ. Γιατί εγώ μπήκα μια φορά στο νοσοκομείο, δεν το γνώριζε κανείς, παρά μόνο ο γιατρός μου, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Οπότε δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξεραν μόνο αυτοί που άκουγαν στην ΕΥΠ. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο, λίγο πριν μπω στον μαγνητικό τομογράφο, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα που ήταν αφύσικο να το ξέρουν και ταράχτηκα και το πάτησα».

Όπως αποκάλυψε το μήνυμα ήταν προσωποποιημένο και έλεγε «τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου με το link να μοιάζει πως είναι από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πώς το ξέρουν; Εγώ δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Έχω ενημερώσει μόνο τον γιατρό μου, ο οποίος έχει έρθει και πηγαίνουμε μυστικά στο νοσοκομείο». Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει πως θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια εξηγώντας πως μόνο ο γιατρός του και η ΕΥΠ γνώριζαν για την κατάσταση της υγείας του… άρα θεωρεί αδύνατο ο γιατρός του να είναι εκείνος που ενημέρωσε την Intellexa…

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώνεται στην πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Όσον αφορά την κυβέρνηση ο γνωστός καλλιτέχνης δεν μασά τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία κόμμα υπόδικων. «Άλλωστε έχει και τόσους πολλούς υπόδικους που σε λίγο δε θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κατεβαίνει η σπείρα της Νέας Δημοκρατίας θα λέμε» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «η διαφθορά τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην Ελλάδα και αυτοί που μετέχουν της διαφθοράς θέλουν και αυτοί να έχουν τον αρχηγό τους μπροστά.»

Από την κριτική ματιά του Λάκη Λαζόπουλου δεν ξέφυγε ούτε η προοδευτική αντιπολίτευση για την οποία είπε πως φοβάται να πει ότι είναι αριστερά. Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στα πρόσωπα. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως βαδίζει αργά ενώ συμπλήρωσε με νόημα πως ο Τσίπρας πλήρωσε τον ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών. Όσον αφορά την Μαρία Καρυστιανού είπε πως έχει θετική άποψη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που ανά διαστήματα έχει δεχθεί από τη κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε ερώτηση για το αν έχει φοβηθεί, ο καλλιτέχνης απάντησε καταφατικά συμπληρώνοντας όμως με νόημα πως «δεν μπορώ να αντέξω να μου κλείνουν το στόμα».

«Υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα που την έχω καταπιεί μικρός και σκάει ανεξαρτήτως αν θέλω ή δεν θέλω. Δηλαδή δεν αντέχω πολλές φορές να βλέπω κάτι και να μην μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή το χειρότερο μου πράγμα είναι να μου κλείσει το στόμα. Και όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα είναι αυτός που δεν μπορώ να τον αντέξω με τίποτα» κατέληξε.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια αναδρομή στο πως μεγάλωσε και με την αποκάλυψη πως αντί για τηλεόραση, η μητέρα του τον έβαζε μαζί με τον αδερφό του να παρακολουθούν το… πλυντήριο.