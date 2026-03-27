newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 16:38

Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση

Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Spotlight

Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση που δέχτηκε την 4η Μαρτίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, επλήγη από βλήμα στην κορυφή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters εκείνης της ημέρας.

Όπως μετέδωσε, το πλήρωμα εγκατέλειψε άμεσα το πλοίο, μετά το χτύπημα που σημειώθηκε σε μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σε δήλωσή της, η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε: «Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις προς το παρόν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Vita.gr
Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Κόσμος
«Κλειστά για τους εχθρούς»: Απειλές Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

«Κλειστά για τους εχθρούς»: Απειλές Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Ιράν: Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά του Ιράν που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Σύνταξη
Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
Κόσμος 27.03.26

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο – Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα
Κόσμος 27.03.26

Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 27.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: «Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ» – Απειλές Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, «κλειστά για τους εχθρούς»
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26 Upd: 16:23

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: «Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ» – Απειλές Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, «κλειστά για τους εχθρούς»

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Σύνταξη
Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»
Συλλογική μνήμη 27.03.26

Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»

«Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη» αναφέρει ο Δήμος Πειραιά μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο