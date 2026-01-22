Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις

Οι MEDUZA δεν αντιμετώπισαν ποτέ τη dance μουσική ως ένα παιχνίδι αριθμών, streams και στιγμιαίων τάσεων. Από τα πρώτα τους βήματα μέχρι τη σημερινή τους θέση στην κορυφή του παγκόσμιου streaming, το ιταλικό τρίο δείχνει να λειτουργεί με μια σταθερή αρχή: τη δημιουργία μουσικής που αντέχει στον χρόνο και κουβαλά συναισθηματικό βάθος.

Το “Melodia”, η νέα τους συνεργασία με τον Argy, έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας ιταλική μελωδικότητα, trance αναφορές και σύγχρονη club ενέργεια.

Σε μια περίοδο που οι ίδιοι περιγράφουν ως καθοριστική για την πορεία τους, οι MEDUZA μιλούν ανοιχτά για την εξέλιξη του ήχου τους, τη σημασία των live εμφανίσεων και την ανάγκη να παραμένουν πιστοί στην ταυτότητά τους, ακόμα και όταν πειραματίζονται. Από το residency στο Hï Ibiza μέχρι την αναγνώριση που ήρθε από το Sanremo, η διαδρομή τους μοιάζει περισσότερο με συνειδητή καλλιτεχνική πορεία παρά με τυχαία επιτυχία.

Στη συζήτησή μας, οι MEDUZA εξηγούν τι ήταν αυτό που τους κέρδισε στον Argy, πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τις τάσεις της εποχής και γιατί θεωρούν ότι η πραγματική πρόκληση σήμερα δεν βρίσκεται στα charts, αλλά στη σκηνή και στη ζωντανή εμπειρία. Μιλούν για πίεση, εξέλιξη και όραμα, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το πού βρίσκονται – και κυρίως προς τα πού θέλουν να πάνε.

1. Όταν ακούσατε για πρώτη φορά την ιδέα για το “Melodia”, τι ήταν αυτό που σας έκανε να σκεφτείτε ότι «είναι κάτι ξεχωριστό»;

Ο συνδυασμός της μαγικής μελωδίας και της ιταλικής μελωδικής γραμμής μας έμοιαζε κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν ακούς πολύ συχνά στη σημερινή dance μουσική, οπότε ως Ιταλοί θέλαμε να δουλέψουμε πάνω σε κάτι τόσο μοναδικό ως μία νέα δημιουργική πρόκληση.

2. Τι σας τράβηξε περισσότερο στον Argy και το μουσικό του σύμπαν, οδηγώντας σας σε αυτή τη συνεργασία;

Η μουσική του μας θυμίζει την παλιά trance, η οποία, όμως, αναμειγνύεται με μοντέρνους ήχους και μελωδίες που σε ταξιδεύουν. Ο Argy δημιουργεί μεγάλα drops όπου όλα εκρήγνυνται, και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει πολύ.

3. Έχετε πει ότι μοιράζεστε το ίδιο μουσικό όραμα. Ποια είναι η κοινή «κατευθυντήρια αρχή» που σας κρατάει σε αρμονία;

Και οι δύο θέλουμε να κάνουμε μουσική που διαρκεί, όχι μόνο μουσική που ακολουθεί τις τάσεις. Πιστεύουμε ότι η μουσική έχει μια δύναμη βαθύτερη από το να δημιουργεί απλώς like στα social media. Η μουσική είναι μέρος της καθημερινής ζωής, είναι τέχνη. Κάθε κομμάτι που κυκλοφορούμε πρέπει να αποκαλύπτει ένα μέρος της ιστορίας μας και να δημιουργεί συναισθήματα σε όσους το ακούνε.

4. Έχετε δηλώσει ότι το 2025 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για εσάς. Ποιο στοιχείο θεωρείτε περισσότερο καθοριστικό: το residency σας στο Hï Ibiza ή τις πρόσφατες κυκλοφορίες σας που χαράζουν μια νέα ηχητική κατεύθυνση;

Κυρίως τα live show. Το να είμαστε και οι τρεις μαζί στη σκηνή και να παίζουμε τη μουσική μας με διαφορετικό τρόπο είναι κάτι εντελώς καινούργιο για εμάς. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι το επίκεντρο των μελλοντικών μας project.

5. Ακούγεται ότι μπαίνετε σε μία νέα «φάση», πιο σκοτεινή και μελωδική. Συμφωνείτε ότι ένα «νέο κεφάλαιο» ανοίγει;

Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο. Οι MEDUZA θα είναι πάντα οι MEDUZA, με όλα τα στοιχεία που μας διακρίνουν. Αυτό που βιώνουμε είναι εξέλιξη. Η μουσική αλλάζει πολύ γρήγορα και το να πειραματίζεσαι σου επιτρέπει να δοκιμάζεις νέες ιδέες και να φέρνεις φρέσκα στοιχεία στην ταυτότητά σου – και όλα αυτά ενώ ο ήχος σου εξελίσσεται.

6. Σε μόλις δύο χρόνια, γίνατε το πιο επιτυχημένο ιταλικό συγκρότημα streaming στην ιστορία. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα;

Στην Ιταλία υπάρχει ένα μεγάλο ετήσιο φεστιβάλ, το Sanremo Italian Music Festival, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο μουσικό γεγονός για τους Ιταλούς καλλιτέχνες. Όταν μας προσκάλεσαν να εμφανιστούμε ως βασικοί καλεσμένοι στην πρώτη βραδιά, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε καταφέρει, εκτός της χώρας μας, κάτι που η Ιταλία αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερα σπουδαίο. Εκείνη η στιγμή ήταν για εμάς μια ουσιαστική αναγνώριση από τη μουσική βιομηχανία.

7. Με τόσα δισεκατομμύρια streams και θέσεις στα charts, νιώθετε πίεση να «ξεπεράσετε τον εαυτό σας» με κάθε κυκλοφορία;

Ναι, χαχα, πάντα. Υπάρχει πίεση από την δισκογραφική εταιρεία να προσφέρουμε κάθε φορά κάτι μεγαλύτερο και κάτι ακόμα καλύτερο, αλλά η πιο σημαντική πίεση προέρχεται από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε συνεχώς να βελτιώνουμε τον ήχο μας και να εξελίσσουμε τη μουσική μας χωρίς να απογοητεύουμε τους θαυμαστές μας. Είναι ένα κρίσιμο μέρος του project, είμαστε όλοι μια οικογένεια.

8. Όταν οι άνθρωποι λένε «ο ήχος των MEDUZA», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να τους έρχεται στο μυαλό;

Φαντάζομαι τους χαρακτηριστικούς μας ήχους και τη σκοτεινή διάθεση που χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε τόσο τις μελωδίες όσο και τη μουσική. Επίσης, οι στιγμές που τραγουδάμε όλοι μαζί, που δεν είναι ποτέ κακόγουστες – είναι cool – και είναι ένα μεγάλο μέρος της ταυτότητάς μας.

9. Σε έναν κόσμο όπου οι τάσεις αλλάζουν συνεχώς, πώς καταφέρνετε να είστε ταυτόχρονα «η φωνή του σήμερα» και «ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον»;

Οι τάσεις είναι χρήσιμες για να πειραματιζόμαστε με νέες ιδέες και να βλέπουμε πώς αντιδρά ο κόσμος σε αυτές στη dance μουσική. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε το υπόβαθρο που μας έφερε εδώ και να μην χάνουμε ποτέ την ταυτότητά μας σε ό,τι δημιουργούμε.

10. Ποια είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική πρόκληση που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή;

Τα live shows είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια υβριδική εμπειρία, η οποία συνδυάζει στοιχεία DJ και ζωντανής μουσικής και να την προσαρμόσεις σε κλαμπ. Αλλά μετά από το πρώτο μας έτος στην Ίμπιζα και αρκετά show σε μεγάλα φεστιβάλ, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να βελτιώσουμε και ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.

11. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους MEDUZA;

Πολλή νέα μουσική, τόσο για το ραδιόφωνο όσο και για τα κλαμπ, και πολλές παραστάσεις. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό που δημιουργούμε στο στούντιο με τους θαυμαστές μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το μέλλον.