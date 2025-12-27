sports betsson
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Η διορία για μεταγραφές εκπνέει και αυτοί είναι οι παίκτες που ίσως αλλάξουν μπασκετική στέγη το 2026
Euroleague 27 Δεκεμβρίου 2025 | 11:02

Η διορία για μεταγραφές εκπνέει και αυτοί είναι οι παίκτες που ίσως αλλάξουν μπασκετική στέγη το 2026

Αυτοί είναι οι 6 παίκτες που είναι πιθανό να βρουν νέα… μπασκετική στέγη στη Euroleague με το νέο έτος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η Euroleague βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο αυτή την στιγμή αφού το πρόγραμμα είναι κάπως μπερδεμένο λόγω των εορτών και οι ομάδες παίζουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση. Παράλληλα, αυτό δίνει και χρόνο ώστε να γίνουν τελευταίες διεργασίες για όσους συλλόγους θέλουν να ενισχυθούν.

Ο πρώτος γύρος πλησιάζει στο τέλος του, με την Deadline για μετακινήσεις παικτών από μία ομάδα της διοργάνωσης στην άλλη να είναι στις 5 Ιανουαρίου. Ακριβώς δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου στις 6 του μήνα.

Δεν είναι λίγοι οι αθλητές που θα ψάξουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, θέλοντας παράλληλα να παραμείνουν στο κορυφαίο επίπεδο. Συνεπώς θα πρέπει να βιαστούν αν δεν θέλουν να μείνουν στην… απέξω. Έτσι το «Backdoor Podcast» συγκέντρωσε έξι παίκτες της Euroleague που είναι πιθανό να αποχωρήσουν και τους παρουσιάζει. Εμπλέκοντας τόσον τον Ολυμπιακό, όσο και τον Παναθηναϊκό.

Σέιμπεν Λι

Ο πρώτος στη λίστα είναι ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ο οποίος θα δει τον ελάχιστο χρόνο του να μειώνεται ακόμα περισσότερο με την απόκτηση του Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο παίκτης είναι ανοιχτός στο να φύγει, με την Αναντολού Έφες και την Παρτίζαν να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, ωστόσο επισημαίνουν ότι είναι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες οι προθέσεις του, ειδικά αν πρέπει να λάβει λιγότερα χρήματα.

Μάριους Γκριγκόνις

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τους τραυματισμούς. Πέρσι έμεινε εκτός για ένα μεγάλο διάστημα, ενώ φέτος έχασε την εκκίνηση της σεζόν λόγω του προβλήματος στη μέση. Από όταν επέστρεψε δεν έχει τον ίδιο ρόλο στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως δεν θα ήταν απίθανο να αναζητήσει περισσότερα λεπτά κάπου αλλού. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει διάθεση να τον αφήσει.

Τζαμπάρι Πάρκερ – Ντουέιν Ουάσινγκτον

Η κατάσταση στην Παρτίζαν έγινε ιδιαίτερα περίπλοκη με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι οπαδοί πήραν το μέρος του έμπειρου τεχνικού και βρέθηκαν απέναντι στους παίκτες, με τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Ντουέιν Ουάσινγκτον να μπαίνουν στο στόχαστρό τους.

Ο Πάρκερ είχε εκφράσει την επιθυμία του να επικεντρωθεί στον εαυτό του, επισημαίνοντας ότι θα σκεφτόταν να αλλάξει ομάδα, ενώ ο Ουάσινγκτον μοιάζει να είναι το «μαύρο πρόβατο», με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά για το μέλλον του, την ώρα που η Αρμάνι παρακολουθεί την περίπτωση του. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν με την άφιξη του Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο των Σέρβων.

Μπρούνο Καμπόκλο

Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ/σέντερ είχε μια… θυελλώδη σχέση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, φτάνοντας κοντά στο να αποχωρήσει πέρσι, αλλά εν τέλει έμεινε. Φέτος δεν έχει αγωνιστεί ακόμα λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού και με την επιστροφή του δεν φαίνεται να βρίσκει χρόνο στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ιταλοί αναφέρουν πως μπορεί ο Τεν Οντιάσε να δυσκολεύεται, αλλά πιο πιθανό είναι να φύγει ο Καμπόκλο ώστε να ανοίξει χώρος για άλλη προσθήκη.

Μάιλς Νόρις

Το καλοκαίρι ο Μάιλς Νόρις αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ, βασιζόμενη στο καλό μακρινό σουτ του Αμερικανού. Ο παίκτης όμως δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει, παίζοντας μόλις επτά λεπτά ανά ματς και σουτάροντας αρκετά άσχημα για τα στάνταρ του. Οι Καταλανοί αναζητούν ήδη κάποιον ψηλό με τα χαρακτηριστικά του, την ώρα που το μέλλον του Νόρις παραμένει αβέβαιο, αφού δεν λογίζεται ως κοινοτικός ούτε στο πρωτάθλημα.

Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Euroleague 26.12.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα

Χαμός στο γήπεδο της Παρτιζάν με έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων και.. πανηγυρισμούς στα καλάθια των αντιπάλων, κατά τη διάρκεια της βαριάς εντός έδρας ήττας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
Euroleague 26.12.25

Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση αποθεραπείας και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, την ώρα που στη Λιθουανία είναι ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει με τον Γάλλο ψηλό.

Σύνταξη
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
