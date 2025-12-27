Η διορία για μεταγραφές εκπνέει και αυτοί είναι οι παίκτες που ίσως αλλάξουν μπασκετική στέγη το 2026

Η Euroleague βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο αυτή την στιγμή αφού το πρόγραμμα είναι κάπως μπερδεμένο λόγω των εορτών και οι ομάδες παίζουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση. Παράλληλα, αυτό δίνει και χρόνο ώστε να γίνουν τελευταίες διεργασίες για όσους συλλόγους θέλουν να ενισχυθούν.

Ο πρώτος γύρος πλησιάζει στο τέλος του, με την Deadline για μετακινήσεις παικτών από μία ομάδα της διοργάνωσης στην άλλη να είναι στις 5 Ιανουαρίου. Ακριβώς δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου στις 6 του μήνα.

Δεν είναι λίγοι οι αθλητές που θα ψάξουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, θέλοντας παράλληλα να παραμείνουν στο κορυφαίο επίπεδο. Συνεπώς θα πρέπει να βιαστούν αν δεν θέλουν να μείνουν στην… απέξω. Έτσι το «Backdoor Podcast» συγκέντρωσε έξι παίκτες της Euroleague που είναι πιθανό να αποχωρήσουν και τους παρουσιάζει. Εμπλέκοντας τόσον τον Ολυμπιακό, όσο και τον Παναθηναϊκό.

Σέιμπεν Λι

Ο πρώτος στη λίστα είναι ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ο οποίος θα δει τον ελάχιστο χρόνο του να μειώνεται ακόμα περισσότερο με την απόκτηση του Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο παίκτης είναι ανοιχτός στο να φύγει, με την Αναντολού Έφες και την Παρτίζαν να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, ωστόσο επισημαίνουν ότι είναι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες οι προθέσεις του, ειδικά αν πρέπει να λάβει λιγότερα χρήματα.

Μάριους Γκριγκόνις

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τους τραυματισμούς. Πέρσι έμεινε εκτός για ένα μεγάλο διάστημα, ενώ φέτος έχασε την εκκίνηση της σεζόν λόγω του προβλήματος στη μέση. Από όταν επέστρεψε δεν έχει τον ίδιο ρόλο στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως δεν θα ήταν απίθανο να αναζητήσει περισσότερα λεπτά κάπου αλλού. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει διάθεση να τον αφήσει.

Τζαμπάρι Πάρκερ – Ντουέιν Ουάσινγκτον

Η κατάσταση στην Παρτίζαν έγινε ιδιαίτερα περίπλοκη με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι οπαδοί πήραν το μέρος του έμπειρου τεχνικού και βρέθηκαν απέναντι στους παίκτες, με τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Ντουέιν Ουάσινγκτον να μπαίνουν στο στόχαστρό τους.

Ο Πάρκερ είχε εκφράσει την επιθυμία του να επικεντρωθεί στον εαυτό του, επισημαίνοντας ότι θα σκεφτόταν να αλλάξει ομάδα, ενώ ο Ουάσινγκτον μοιάζει να είναι το «μαύρο πρόβατο», με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά για το μέλλον του, την ώρα που η Αρμάνι παρακολουθεί την περίπτωση του. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν με την άφιξη του Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο των Σέρβων.

Μπρούνο Καμπόκλο

Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ/σέντερ είχε μια… θυελλώδη σχέση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, φτάνοντας κοντά στο να αποχωρήσει πέρσι, αλλά εν τέλει έμεινε. Φέτος δεν έχει αγωνιστεί ακόμα λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού και με την επιστροφή του δεν φαίνεται να βρίσκει χρόνο στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη. Οι Ιταλοί αναφέρουν πως μπορεί ο Τεν Οντιάσε να δυσκολεύεται, αλλά πιο πιθανό είναι να φύγει ο Καμπόκλο ώστε να ανοίξει χώρος για άλλη προσθήκη.

Μάιλς Νόρις

Το καλοκαίρι ο Μάιλς Νόρις αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ, βασιζόμενη στο καλό μακρινό σουτ του Αμερικανού. Ο παίκτης όμως δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει, παίζοντας μόλις επτά λεπτά ανά ματς και σουτάροντας αρκετά άσχημα για τα στάνταρ του. Οι Καταλανοί αναζητούν ήδη κάποιον ψηλό με τα χαρακτηριστικά του, την ώρα που το μέλλον του Νόρις παραμένει αβέβαιο, αφού δεν λογίζεται ως κοινοτικός ούτε στο πρωτάθλημα.