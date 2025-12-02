sports betsson
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Ποδόσφαιρο 02 Δεκεμβρίου 2025 | 09:58

Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Χαμός επικρατεί στο Αιγάλεω, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει στην ομάδα της Super League 2. Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας, Αχιλλέα Καραχάλιο επειδή τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό, όμως φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο «Σίτι» και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές, ενώ τοποθετήθηκε και στις ανακοινώσεις της Θύρας 12 και του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παλτόγλου για τον πρόεδρο του Αιγάλεω, Αχιλλέα Καραχάλιο:

«Είναι ένας μπροστινός πρόεδρος. Δεν υπάρχει αυτός που είναι από πίσω του, είναι χαμένος στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η κατάντια του Αιγάλεω, έχουν ρίξει πολύ την ομάδα. Εμείς σαν οικογένεια που είμαστε μόνο Αιγάλεω πήραμε από χαμηλά την ομάδα και την φτάσαμε σε ένα σημείο. Η Θύρα 12 δεν αγοράζεται, δεν είναι σαν τα μούτρα του» ανέφερε αρχικά.

«Αυτός ο άνθρωπος βάρεσε τον Γιάκο, τον Αλεξόπουλο, πέρσι παίκτη της Ηλιούπολης και φέτος αυτόν. Θα τα πούμε στα δικαστήρια με αυτόν για όσα έγραψε στην ανακοίνωσή του. Η συνάντηση που έγραψε δεν έχει γίνει ποτέ γιατί δεν έχω κάτι να πω μαζί του.

Αυτός είναι ένα τίποτα, μια ντροπή που είναι σε αυτό τον χώρο, ένας ανεπάγγελτος. Ο κ. Τιρτιράκης (πρόεδρος του Ερασιτέχνη) λέει ότι αν η ομάδα πέσει θα την αναλάβω εγώ, γιατί όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν. Είχαμε κάνει συνάντηση με ανθρώπους που έχουν την ομάδα και μας είχαν πει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συν τα χρέη.

Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί είναι ΠΑΕ. Το μόνο που περιμένω είναι ότι αν πέσει να βγω μπροστά, ή αν την αναλάβει κάποιος άνθρωπος να είμαι μαζί του». πρόσθεσε ο κ. Παλτόγλου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
