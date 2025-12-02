Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Χαμός επικρατεί στο Αιγάλεω, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει στην ομάδα της Super League 2. Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας, Αχιλλέα Καραχάλιο επειδή τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό, όμως φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βίας στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο «Σίτι» και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές, ενώ τοποθετήθηκε και στις ανακοινώσεις της Θύρας 12 και του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παλτόγλου για τον πρόεδρο του Αιγάλεω, Αχιλλέα Καραχάλιο:

«Είναι ένας μπροστινός πρόεδρος. Δεν υπάρχει αυτός που είναι από πίσω του, είναι χαμένος στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η κατάντια του Αιγάλεω, έχουν ρίξει πολύ την ομάδα. Εμείς σαν οικογένεια που είμαστε μόνο Αιγάλεω πήραμε από χαμηλά την ομάδα και την φτάσαμε σε ένα σημείο. Η Θύρα 12 δεν αγοράζεται, δεν είναι σαν τα μούτρα του» ανέφερε αρχικά.

«Αυτός ο άνθρωπος βάρεσε τον Γιάκο, τον Αλεξόπουλο, πέρσι παίκτη της Ηλιούπολης και φέτος αυτόν. Θα τα πούμε στα δικαστήρια με αυτόν για όσα έγραψε στην ανακοίνωσή του. Η συνάντηση που έγραψε δεν έχει γίνει ποτέ γιατί δεν έχω κάτι να πω μαζί του.

Αυτός είναι ένα τίποτα, μια ντροπή που είναι σε αυτό τον χώρο, ένας ανεπάγγελτος. Ο κ. Τιρτιράκης (πρόεδρος του Ερασιτέχνη) λέει ότι αν η ομάδα πέσει θα την αναλάβω εγώ, γιατί όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν. Είχαμε κάνει συνάντηση με ανθρώπους που έχουν την ομάδα και μας είχαν πει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συν τα χρέη.

Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί είναι ΠΑΕ. Το μόνο που περιμένω είναι ότι αν πέσει να βγω μπροστά, ή αν την αναλάβει κάποιος άνθρωπος να είμαι μαζί του». πρόσθεσε ο κ. Παλτόγλου.