Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η «βασίλισσα» της pop συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts και να επιβεβαιώνει ότι διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της.

Η Τέιλορ Σουίφτ σημειώνει ακόμη ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα: το νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl όχι μόνο ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, αλλά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ κατέκτησαν τις δώδεκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου chart –που μετρά πάνω από επτά δεκαετίες– όπου όλα τα κομμάτια ενός άλμπουμ βρίσκονται αδιάλειπτα στις κορυφαίες θέσεις.

Η Τέιλορ Σουίφτ σπάει κάθε ρεκόρ

Η Σουίφτ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε γεμίσει ολόκληρο το top 10 του Hot 100 με τραγούδια της, χάρη στα άλμπουμ Midnights και The Tortured Poets Department. Ωστόσο, ποτέ ξανά μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και στο top 12 – χωρίς ούτε ένα τραγούδι άλλου καλλιτέχνη ανάμεσά τους.

Στην κορυφή του chart βρίσκεται το κομμάτι The Fate of Ophelia, το οποίο συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική επιτυχία του δίσκου.

Τι ετοιμάζει

Παράλληλα, η Σουίφτ ανακοίνωσε δύο νέα πρότζεκτ σε συνεργασία με το Disney+: μια κινηματογραφική ταινία που θα αποτυπώνει την τελευταία συναυλία του The Eras Tour, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που θα καταγράφει τη θρυλική περιοδεία. Και οι δύο παραγωγές θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου.

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά μια καλλιτεχνική δύναμη που διαμορφώνει ταυτόχρονα την ποπ κουλτούρα και την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.