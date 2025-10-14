magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Music 14 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Spotlight

Η «βασίλισσα» της pop συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts και να επιβεβαιώνει ότι διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της.

Η Τέιλορ Σουίφτ σημειώνει ακόμη ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα: το νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl όχι μόνο ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, αλλά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ κατέκτησαν τις δώδεκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου chart –που μετρά πάνω από επτά δεκαετίες– όπου όλα τα κομμάτια ενός άλμπουμ βρίσκονται αδιάλειπτα στις κορυφαίες θέσεις.

View this post on Instagram

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Η Τέιλορ Σουίφτ σπάει κάθε ρεκόρ

Η Σουίφτ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε γεμίσει ολόκληρο το top 10 του Hot 100 με τραγούδια της, χάρη στα άλμπουμ Midnights και The Tortured Poets Department. Ωστόσο, ποτέ ξανά μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και στο top 12 – χωρίς ούτε ένα τραγούδι άλλου καλλιτέχνη ανάμεσά τους.

Στην κορυφή του chart βρίσκεται το κομμάτι The Fate of Ophelia, το οποίο συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική επιτυχία του δίσκου.

Τι ετοιμάζει

Παράλληλα, η Σουίφτ ανακοίνωσε δύο νέα πρότζεκτ σε συνεργασία με το Disney+: μια κινηματογραφική ταινία που θα αποτυπώνει την τελευταία συναυλία του The Eras Tour, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που θα καταγράφει τη θρυλική περιοδεία. Και οι δύο παραγωγές θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου.

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά μια καλλιτεχνική δύναμη που διαμορφώνει ταυτόχρονα την ποπ κουλτούρα και την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Economy
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
