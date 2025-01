Ο Περιφερειάρχης Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno Bonilla υποψήφιος πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής περιφερειών

Στις εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP CoR) στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CoR) συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου παρευρέθηκε στην ανάδειξη του Ισπανού Περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας, Juan Manuel Moreno Bonilla, ως υποψηφίου του ΕΛΚ για την προεδρία της Επιτροπής των Περιφερειών.

Από τις Βρυξέλλες, ο κ. Χαρδαλιάς συνεχάρη τον κ. Bonilla, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η υποψηφιότητά του θα ενισχύσει τις αξίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Περιφερειών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κ. Bonilla. Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της εμπειρίας, της αποτελεσματικότητας και της δέσμευσής του για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαι βέβαιος ότι, ως πρόεδρος, θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών θεσμών,» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Ισχυρότερη εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε τη σημασία της αποκεντρωμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία ενδυναμώνει τις Περιφέρειες και ενισχύει την ικανότητά τους να διεκδικούν περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και σαφέστερες αρμοδιότητες.

«Η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διεθνή φόρα, προωθώντας την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Υπό την ηγεσία του κ. Bonilla, η Επιτροπή των Περιφερειών θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το μοντέλο μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής περιφερειακής διακυβέρνησης» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Αττικής συνεχάρη και την Sari Rautio από τη Φινλανδία για την εκλογή της στη θέση της Προέδρου του EPP CoR, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η εμπειρία της θα συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων των Περιφερειών της Ευρώπης.

Στο περιθώριο των εργασιών στις Βρυξέλλες, ο κ. Χαρδαλιάς είχε σημαντικές επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Juan Manuel Moreno Bonilla, η νέα Πρόεδρος του EPP CoR, Sari Rautio, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Heinz-Peter Knapp.

Κατά τις συζητήσεις, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν:

Τη χρηματοδότηση των Περιφερειών και τη διεκδίκηση περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων για αναπτυξιακά έργα.

Την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, θέμα που τόνισε και η κα Rautio, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική.

Τη σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ως μοχλού ενίσχυσης της συνοχής και της ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Επιπλέον, ο κ. Χαρδαλιάς αντάλλαξε απόψεις για βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση κρίσεων και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών, ώστε να διαμορφωθούν ανθεκτικές και βιώσιμες τοπικές κοινωνίες.

Η σημασία της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) αποτελεί τον συμβουλευτικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκπρόσωποι των Περιφερειών και των Δήμων των κρατών-μελών διασφαλίζουν ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε.

Το EPP CoR (European People’s Party in the Committee of the Regions) είναι η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, αποτελούμενη από αιρετούς εκπροσώπους που προωθούν τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Περιφερειών και συνεργάζονται για την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης.