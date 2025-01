Μπέρδεμα η εθελούσια έξοδος των ομοσπονδιακών υπαλλήλων - Άλλα λέει ο Μασκ, άλλα οι υπηρεσίες

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι που αποδέχονται την προσφορά του προέδρου για παραίτηση με μισθοδοσία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου (buyout-εθελούσια έξοδος στα ελληνικά), δεν αναμένεται να συνεχίσουν να εργάζονται, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios το πρωί της Τετάρτης.

Μέχρι πριν την διευκρίνηση οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται σε σύγχυση από τότε που η προσφορά βγήκε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Τρίτης.

Ενώ η προσφορά έχει χαρακτηριστεί ως «εξαγορά», οι εργαζόμενοι είπαν στο Axios – και έγραψαν σε πίνακες μηνυμάτων – ότι τα έγγραφα που έλαβαν δεν είναι ξεκάθαρα ως προς το αν θα τους ζητηθεί να εργαστούν μετά την υποβολή της παραίτησής τους.

Οι εργαζόμενοι θέλουν σαφήνεια. Είναι εξαγορά ή απλώς θα εργάζονται στο σπίτι τους; Και εγγυάται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουν να πληρώνονται;

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προσέφερε κάποια σαφήνεια, αλλά δεν κατευνάστηκαν πολλοί. Απηχούν το μήνυμα του DOGE, του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, στο X.com.

Answering the most common question about the Deferred Resignation offer.

Can take the vacation you always wanted, or just watch movies and chill, while receiving your full government pay and benefits. https://t.co/Dsgt81oPPhhttps://t.co/LReG2GQCmz pic.twitter.com/0eRPUHP8hI

— Department of Government Efficiency (@DOGE) January 29, 2025