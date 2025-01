Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ενημέρωσε την Τρίτη τον οργανισμό ότι η UNRWA πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη εντός 48 ωρών. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ισραήλ, το οποίο απέκλεισε την υπηρεσία πέρυσι. Έναν νόμο που καταδίκασε ο ΟΗΕ.

Ο Ντάνον δήλωσε: «Εντός 48 ωρών, το Ισραήλ θα σταματήσει τη συνεργασία του με την UNRWA. Η UNRWA πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της και να εκκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ιερουσαλήμ» όπως μεταφέρει το ισραηλινό i24.

H UNRWA, η οποία δρα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να διατηρήσει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Χωρίς αυτήν δηλαδή κινδυνεύει να καταρρεύσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Israel’s decision regarding UNRWA reflects deep concerns over the infiltration of Hamas and other terrorist organizations within its ranks, compromising the agency’s independence and security. Despite Israel’s good-faith efforts to address these issues, they remain unaddressed.… https://t.co/QgqWIvS221

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) January 26, 2025