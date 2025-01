DO’S: Γίνε λίγο πιο δημιουργικός και ευφάνταστος στα της δουλειάς. Γιατί τελευταία βλέπεις τη δουλειά για αγγαρεία, νομίζω. Δέξου τη βοήθεια και την γνώμη κάποιων αξιόλογων συνεργατών σου, προκειμένου να προωθήσεις τις ιδέες και τα πλάνα σου. Go with the flow, γενικά.

DON’TS: Μην αφήσεις άλλες εκκρεμότητες για αύριο. Μην κρατάς άλλο στον πάγο το άτομο του ερωτικού σου ενδιαφέροντος (είτε ελεύθερος είτε δεσμευμένος). Μην πας να πιέσεις καταστάσεις, γενικώς αυτό. Ειδικά καταστάσεις που, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα τσουλούσαν. Ότι αφήνεις, σ’αφήνει πες και άντε γεια!