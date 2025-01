Γυμναστική: Τι να κάνεις για να μην σου «ξυπνάει» την πείνα;

Εάν έχετε παρατηρήσει ότι οι έντονες προπονήσεις σας «κόβουν» την όρεξη ενώ η πιο ήπια γυμναστική την εντείνει, τότε δεν είστε οι μόνοι. Ερευνητές ανακάλυψαν τα βιολογικά στοιχεία που μπορεί να εξηγούν το φαινόμενο και επικεντρώνονται γύρω από μια ορμόνη που ονομάζεται γκρελίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της πείνας».

Οι επιστήμονες του University of Virginia διεξήγαγαν μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Endocrine Society για να εξετάσουν πώς οι διαφορετικές εντάσεις άσκησης επηρεάζουν τα επίπεδα της γκρελίνης στο σώμα και το επακόλουθο αίσθημα πείνας.

Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι οι προπονήσεις υψηλής έντασης μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση της όρεξης σε σύγκριση με τη μέτρια άσκηση ή την αδράνεια (καθόλου άσκηση).

«Εάν θεωρήσουμε την άσκηση «φάρμακο», τότε η «δόση» θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τους προσωπικούς στόχους του ατόμου», αναφέρουν οι ερευνητές. «Η έρευνά μας δείχνει ότι η άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να είναι σημαντική για την καταστολή της όρεξης, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως μέρος ενός προγράμματος απώλειας βάρους».

Γυμναστική Vs όρεξης

Η μελέτη περιελάμβανε 14 ενήλικες που δεν ασκούνταν τακτικά, αλλά ήταν κατά τα άλλα υγιείς. Οκτώ άνδρες (μέσος όρος ηλικίας 43 ετών) και έξι γυναίκες (μέσος όρος ηλικίας 32 ετών) αποτέλεσαν το δείγμα.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υγιές σωματικό βάρος σύμφωνα με τις τυπικές μετρήσεις του δείκτη μάζας σώματος. Κάθε άτομο ολοκλήρωσε τρεις διαφορετικές πειραματικές συνεδρίες: μία όπου ξεκουράστηκε χωρίς άσκηση, μία άλλη με ποδηλασία μέτριας έντασης και μία τρίτη με ποδηλασία υψηλής έντασης.

Για την μέτρια ένταση, οι συμμετέχοντες έκαναν ποδήλατο σε τέτοια ένταση ώστε να αναπνέουν πιο δυνατά και η προπόνηση να είναι απαιτητική. Για την υψηλή ένταση, έκαναν ποδήλατο 75% πιο σκληρά συγκριτικά με την συνεδρία μέτριας έντασης, με την προπόνηση να γίνεται έως και επίπονη.

«Η άσκηση υψηλής έντασης κατέστειλε τα επίπεδα της γκρελίνης περισσότερο από την άσκηση μέτριας έντασης», ανέφεραν οι ερευνητές. «Επιπλέον, τα άτομα ένιωθαν «λιγότερο πεινασμένα» μετά από άσκηση υψηλής έντασης σε σύγκριση με την άσκηση μέτριας έντασης».

Επηρεάζονται διαφορετικά οι γυναίκες

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες φάνηκαν να έχουν φυσικά υψηλότερα επίπεδα γκρελίνης πριν από την άσκηση σε σύγκριση με τους άνδρες.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης υψηλής έντασης, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα της ουδέτερης μορφής της γκρελίνης αλλά μόνο οι γυναίκες παρουσίασαν σημαντική μείωση της μορφής που διεγείρει την πείνα. Αυτό υποδηλώνει ότι η έντονη άσκηση μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά την όρεξη των γυναικών και των ανδρών.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η γκρελίνη υπάρχει σε δύο μορφές στο σώμα: την ακυλιωμένη γκρελίνη (acylated ghrelin, AG) και την αποακυλιωμένη γκρελίνη (deacylated ghrelin, DAG). Η πρώτη διεγείρει το αίσθημα της πείνας ενώ η δεύτερη δεν την διεγείρει είτε δεν έχει καμία επίδραση σε αυτήν.

* Πηγή: Vita