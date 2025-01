Πριν από τα downloads, πριν από το streaming, πριν από το Shazam, πριν από τα social media, το δισκοπωλείο ήταν το μέρος όπου μάθαινες ποια ήταν τα τραγούδια που είχες ακούσει το Σαββατοκύριακο καθώς έπινες ποτά σε ένα μπαρ, όπου ανακάλυπτες νέα μουσική, όπου έπαιρνες φυλλάδια για πάρτι, ενώ συζητούσες με ομοϊδεάτες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν εμφανίστηκαν τα CD, αμέτρητα καταστήματα με δίσκους και βινύλια -δυστυχώς- άρχισαν να κλείνουν. Και, μέχρι και σήμερα, το τοπίο δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραματικά, αντικατοπτρίζοντας την κρίση της ευρύτερης δισκογραφικής βιομηχανίας.

Αλλά όλα αυτά τα νέα – όσο ζοφερά και αν είναι – επισκιάζουν μια από τις πιο εκπληκτικές ιστορίες στη μουσική: τα δισκοπωλεία που κόντρα στον καιρό συνεχίζουν να αναπνέουν -ή και να ανοίγουν παρασυρόμενα από το αίσθημα νοσταλγίας για εποχές που οι νεότεροι δεν ζήσαμε, παρά μόνο ακούσαμε.

Σπάνιες εκδόσεις

Όποιον μουσικόφιλο και αν ρωτήσετε αν σύχναζε παλαιότερα σε δισκοπωλεία, σίγουρα θα σας απαντήσει ότι έχει τουλάχιστον ένα αγαπημένο είτε στην πρωτεύουσα (από το Vinyl City μέχρι το Metal Era, το Mr. Vinylios και πολλά ακόμα) είτε σε πόλεις του εξωτερικού που κάποτε επισκέφτηκε.

Και πάντοτε, η απάντηση θα συνοδεύεται και από μια νοσταλγική ιστορία που σε ταξιδεύει σε περασμένες δεκαετίες: τότε που όλα ήταν πιο ανθρώπινα, πιο χαοτικά, πιο αυθεντικά.

Πιστοί σε αυτή την λησμονιά, οι συντάκτες των Financial Times, δημοσίευσαν πρόσφατα την δική τους λίστα με τα κορυφαία δισκοπωλία ανά τον κόσμο.

Το Dizonord στο Παρίσι και το Ooh Aah Records στην Κοπεγχάγη (όπου μπορείτε να βρείτε και μερικές vintage μπλούζες ποδοσφαίρου) είναι μερικά από τα καταστήματα που συναντάμε στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Richard Milne οι καλύτεροι τζαζ δίσκοι είναι πιθανό να βρεθούν στο Andra Jazz στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, ενώ ο Ben Marino μας προτείνει να κατηφορήσουμε προς το νέο Bar Italia Records στο Παρίσι, όπου μπορούμε να βρούμε νέες κυκλοφορίες, μεταχειρισμένους δίσκους και ιταλικά βινύλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Red Eye Records, Sydney (@redeyerecords)

Στην λίστα, συμπεριλαμβάνεται το Red Eye Records, ένα ανεξάρτητο δισκοπωλείο στο Σίδνεϊ που πουλάει βινύλια από το 1981. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι «κατακόκκινοι τοίχοι του είναι γεμάτοι με αφίσες από tour που έχουν αφήσει ιστορία και ακριβές σπάνιες εκδόσεις».

Λονδίνο, Βαρκελώνη, ή Παρίσι; Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας

Αν ψάχνετε για κλασική latin μουσική, κατευθυνθείτε στην Barcelona City Records, καθώς είναι προφανώς το καλύτερο στο είδος του, ενώ αν θέλετε κάτι πιο σπάνιο, δοκιμάστε να περιπλανηθείτε ανάμεσα στους χιλιάδες δίσκους που προσφέρει το Uptown Vinyl στο Λινκολνσάιρ.

Αν πάλι θέλετε να βρείτε διαμάντια από την Αγκόλα, τη Βραζιλία και τη Γουινέα-Μπισάου τρέξτε προς το Flur που βρίσκεται στην Λισαβόνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Flur (@flurdiscos)

Το Dizonord στο Παρίσι (το οποίο βρίσκεται κοντά στην Μονμάρτη) και το Ooh Aah Records στην Κοπεγχάγη (όπου μπορείτε να βρείτε και μερικές vintage μπλούζες ποδοσφαίρου) είναι μερικά από τα καταστήματα που συναντάμε στην Ευρώπη, ενώ το Jazz Record Centre στη Νέα Υόρκη και το Amoeba Music στο Μπέρκλεϊ είναι μερικά από τα σημεία που εμφανίζονται στις ΗΠΑ.

Τα βρετανικά δισκοπωλεία φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν: Rough Trade, Third Man Records και Sounds of the Universe, Tribe Records, Vinyl Whistle -και, έχεις ξεχάσει ακριβώς που θέλεις να πας.

*Με πληροφορίες από: Time Out | Financial Times | Defected | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ozgu Ozden | Unsplash