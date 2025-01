Ενώ ορισμένοι επαίνεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για την έκδοση «πλήρους, ολοκληρωμένης και άνευ όρων» αμνηστίας για τα 1.500 άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, η Πάμελα Χέμφιλ, γνωστή και ως «γιαγιά maga» αντέδρασε.

Η Χέμφιλ, η οποία επίσης συνελήφθη στις 6 Ιανουαρίου, αρνήθηκε να δεχτεί τη χάρη του Τραμπ, αποφασίζοντας αντ’ αυτού να αναλάβει την ευθύνη για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην προσπάθεια ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020 που ανέδειξαν τον Τζο Μπάιντεν νικητή έναντι του Τραμπ.

«Απολύτως όχι», δήλωσε η 71χρονη Χέμφιλ στον Guardian την Πέμπτη.

«Είναι προσβολή για τους αστυνομικούς του Καπιτωλίου, για το κράτος δικαίου και για το έθνος. Συμβάλλει στην προπαγάνδα ότι επρόκειτο για μια ειρηνική διαμαρτυρία, ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι όπλο εναντίον τους και εναντίον του Τραμπ».

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Καπιτώλιο, η Χέμφιλ είπε ότι την έσπρωξαν κάτω, την ποδοπάτησαν και της έσπασαν τα γυαλιά. Πιστώνει την αστυνομία του Καπιτωλίου ότι της έσωσε τη ζωή.

Δύο ημέρες αργότερα, η Χέμφιλ συνελήφθη όταν το FBI έλαβε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία «σχεδίαζε και πράγματι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για τις 6 Ιανουαρίου».

Η πληροφορία περιλάμβανε στιγμιότυπα από αναρτήσεις στο Facebook με ημερομηνία πριν από την επίθεση, στις οποίες η Χέμφιλ έγραφε «its a WAR!» και «Happy New Year!». Πηγαίνω στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου!».

Η Χέμφιλ, η οποία απέκτησε το παρατσούκλι «γιαγιά maga» αναφερόμενη στο σύνθημα του Τραμπ «Make America great again», φέρεται να άρχισε να ενδιαφέρεται για την πολιτική αφότου συνταξιοδοτήθηκε το 2011.

Είπε στην εφημερίδα Idaho Statesman ότι συνδέθηκε με το Δίκτυο Λαϊκών Δικαιωμάτων του Άμμον Μπάντι στο διαδίκτυο και αργότερα άρχισε να συνομιλεί με τα «Proud Boys», μια ακροδεξιά ομάδα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίθεση.

Στη συνέχεια συμμετείχε στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου μαζί με τα «Proud Boys» και μετέδιδε τι έκανε στο YouTube. Δήλωσε ένοχη τον Ιανουάριο του 2022 και καταδικάστηκε σε 60 ημέρες φυλάκιση και τρία χρόνια αναστολή.

Το 2023, η Χέμφιλ ισχυρίζεται ότι άλλαξε γνώμη και χώρισε τους δρόμους της με τη Maga.

Η απόφαση να εγκαταλείψει αυτό που η ίδια αποκάλεσε «αίρεση» ήρθε αφού κατηγορήθηκε από τους ταραξίες, όταν το βιντεοσκοπημένο υλικό της από την επίθεση χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον τους.

I want everyone to know I’m extremely regretful about my past behaviors and beliefs being in with the MAGA Cult of Trump! I hope you, your family and friends will understand and forgive me. All I can do now is move forward and try to help others trapped in Trumps brainwashing! pic.twitter.com/v6W6v28j0h

— Pam Hemphill (@PamHemphill79) July 13, 2023