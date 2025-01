Γιατρός έμεινε άναυδος με αυτό που ανακάλυψε σε ακτινογραφία ασθενούς

Ακτινογραφία αποκάλυψε ότι ένας άνδρας έχει μέσα του εκατοντάδες αυγά κεστώδη σκώληκα.

Ο ίδιος πήγε στον γιατρό με αφορμή πέσιμό του, το οποίο του προκάλεσε πόνους στο ισχίο.

Ο αμερικάνος γιατρός Sam Ghali μοιράστηκε την ακτινογραφία του ασθενούς του στο X (πρώην Twitter) σχολιάζοντας πως είναι ««μία από τις πιο τρελές ακτινογραφίες που έχω δει ποτέ».

«Πρόκειται για μια πάθηση γνωστή ως κυστικέρκωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Ghali, αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος καταναλώνει ωμό ή άψητο χοιρινό κρέας και στη συνέχεια μολύνεται με τα σκουλήκια στο γαστρεντερικό του σύστημα.

«Αυτές οι κύστεις μπορούν να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου σώματος», εξήγησε ο Ghali.

«Σε αυτόν τον ασθενή έχουν μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στους μυϊκούς και μαλακούς ιστούς των ισχίων και των ποδιών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η ανάρτηση του γιατρού:

Here’s a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I’ve ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5

— Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) January 16, 2025