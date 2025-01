Ναταλία Γερμανού: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Χ μετά τον χαιρετισμό του Έλον Μασκ

Η Ναταλία Γερμανού αποφάσισε να διαγράψει τον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) και το ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μετά τον επίμαχο χαιρετισμό του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως δεν μπορεί να ανήκει πια εκεί, αποχαιρετώντας τους ακολούθους της.

«Πέρασα ωραία 10 χρόνια εδώ μέσα. Γνώρισα μερικούς φανταστικούς ανθρώπους και μερικά εμετικά χυδαία ανθρωπάκια. Με τους πρώτους δεν χανόμαστε – οι άλλοι συνεχίστε εδώ, σας ταιριάζει γάντι. Βάζω Χ στο Χ, σας χαιρετώ (ποτέ ναζιστικά) αλλά ειλικρινά δεν μπορώ άλλο να ανήκω εδώ. Bye», έγραψε χαρακτηριστικά στην τελευταία της ανάρτηση η Ναταλία Γερμανού.

Ο Έλον Μασκ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του και οι κινήσεις του μπροστά στις κάμερες, έχουν προκαλέσει «βροχή» από σχόλια στα social media.

Τα αρνητικά σχόλια πολλαπλαστιάστηκαν με ταχύτατο ρυθμό με τους χρήστες του X να ανεβάζουν μαζικά το σχετικό απόσπασμα, λέγοντας όπως «Αμερική τι έκανες;» και «Δεν έχουμε πια απορίες για τον Μασκ». Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του Μασκ στο Χ, το επίμαχο στιγμιότυπο έχει «κοπεί».

Musk addresses the nation. America what have you done?#Musk pic.twitter.com/0AVtPbomk5

— The Rev. Anton Mittens 🌹👮🎓 (@MittensOff) January 20, 2025