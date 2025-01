Η Παπαστράτος διακρίνεται ως «κορυφαίος εργοδότης» για 11η χρονιά χάρη σε μία κουλτούρα ανάπτυξης, καινοτομίας και αριστείας

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των εργαζομένων στην αγορά εργασίας έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, Πλέον, οι εργαζόμενοι δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις υλικές απολαβές ή τη σταθερότητα που προσφέρει ένας εργοδότης. Η έμφαση δίνεται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας που προσφέρεται από μία εταιρεία.

Ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον το οποίο σέβεται και επιβραβεύει τους ανθρώπους του, υποστηρίζοντας τη συνεχή εξέλιξη και ευημερία τους, αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρείται μία εταιρεία «εργοδότης επιλογής». Κάθε εργαζόμενος αναζητά ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να εξελιχθεί, να αναδείξει τις ικανότητές του, να «ανθίσει», νιώθοντας πως η απασχόλησή του συμβάλλει σε κάτι μεγαλύτερο ή προς κάτι καλύτερο.

Ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον έχει διαμορφώσει και η Παπαστράτος, η οποία διακρίθηκε για 11η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, ξεχωρίζοντας για τις εργασιακές συνθήκες που εξασφαλίζει στους εργαζομένους της.

Με έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων της, η εταιρεία Παπαστράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, προάγοντας την ισότητα ευκαιριών, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη συνεργασία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Παπαστράτος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της χώρας για το εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει. Βέβαια, παράλληλα με την Παπαστράτος, βραβεύεται και η μητρική εταιρεία Philip Morris International ως «Κορυφαίος Εργοδότης» παγκοσμίως για 9η συνεχή χρονιά. Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την αφοσίωση της Philip Morris International στις καλές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθιερώνοντας σταθερά την εταιρεία ως έναν κορυφαίο εργοδότη που εστιάζει στις εξελισσόμενες ανάγκες ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 82.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο εταιρείες είναι οι διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει η Philip Morris International. Με το “We Care” δημιουργεί ένα θετικό αποτύπωμα, ένα αποτύπωμα ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, ενώ με το “We are Better Together”, αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικότητας και της συνεργασίας, εξελισσόμενοι ως ομάδα. Τέλος, με το “We are Game Changers” εκφράζει την τόλμη της ομάδας να πρωτοπορεί με ευελιξία και στοχοπροσήλωση.

Σχετικά με τη φετινή διάκριση, η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε πως, «η αναγνώριση της Παπαστράτος ως Κορυφαίου Εργοδότη για 11η συνεχή χρονιά αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή που επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στους ανθρώπους μας και τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη. Η τριπλή διάκριση -σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο- από το Top Employers Institute, παράλληλα με την αντίστοιχη βράβευση της μητρικής μας εταιρείας Philip Morris International, αντικατοπτρίζει τη συλλογική μας προσπάθεια να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει και εμπνέει. ΕΔΩ στην πράξη, χτίζουμε καθημερινά μια σύγχρονη εταιρική κουλτούρα, με άξονα την προώθηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της αριστείας. Επενδύουμε διαρκώς στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος διαφάνειας, συμπερίληψης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να εξελιχθεί και να αναδείξει το ταλέντο του. Με σεβασμό στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους μας, συνεχίζουμε την πορεία μας #prostokalytero».