Μαζικές διαδηλώσεις στη Σερβία εναντίον του προέδρου και του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη Σερβία με επικεφαλής φοιτητές πανεπιστημίου πραγματοποίησαν την Παρασκευή θορυβώδη συγκέντρωση έξω από την έδρα της κρατικής τηλεόρασης στο Βελιγράδι για να διαμαρτυρηθούν για τη φιλοκυβερνητική μεροληψία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπως την αποκάλεσαν.

Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός φοιτητή όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος των διαδηλωτών.

Η διαδήλωση, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών κατά της υποτιθέμενης φιλοκυβερνητικής μεροληψίας του τηλεοπτικού σταθμού RTS, αποτελεί μέρος των ευρύτερων διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά την πτώση ενός τσιμεντένιου στεγάστρου στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Σφυρίζοντας σφυρίχτρες, γιουχαΐζοντας και χλευάζοντας, οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι είναι θυμωμένοι που η κρατική τηλεόραση μεταδίδει τις κατηγορίες του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι οι φοιτητές πληρώθηκαν από ξένες μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να ανατρέψουν τον ίδιο και τη λαϊκιστική κυβέρνησή του με τη βία.

Οι διαδηλωτές σιώπησαν για 15 λεπτά στη μνήμη καθενός από τα θύματα της κατάρρευσης του θόλου του σιδηροδρομικού σταθμού. Φώναζαν επίσης αιτήματα για γενική απεργία σε όλη τη βαλκανική χώρα.

Πολλοί στη Σερβία κατηγορούν την κυβέρνηση για τη φονική κατάρρευση την ανεξέλεγκτη διαφθορά στη χώρα, η οποία οδήγησε σε πρόχειρες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του σταθμού στο Νόβι Σαντ, μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας με κινεζικές κρατικές εταιρείες που εμπλέκονται σε διάφορα έργα υποδομής στη βαλκανική χώρα.

Η κατάρρευση του στεγάστρου έχει γίνει ένα σημείο ανάφλεξης της ευρύτερης λαϊκής δυσαρέσκειας για τον τρόπο διακυβέρνησης του προέδρου.

🇷🇸 | Belgrade students demonstrated in front of Radio-Television Serbia’s studios in the latest in a series of protests demanding accountability and justice for the deadly Novi Sad railway station disaster – but also calling for truthful coverage of the protests themselves. 1/2 pic.twitter.com/nlRT0g7Wgm

— Balkan Insight (@BalkanInsight) January 17, 2025